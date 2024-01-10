نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صورة مارك هامل ونتالي بورتمان بالجولدن جلوب تسعد عشاق Star Wars لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت فعاليات حفل جوائز جولدن جلوب حدث سعيد لعشاق أفلام star wars، بالتقاط النجم مارك هامل لصورة إلى جانب النجمة نتالي بورتمان ضمن فعاليات الحفل.

ونقلت ديلي ميل، صورة نشرها هامل عبر صفحته الخاصة على إنستجرام، جمعته بنتالي التي جسدت ضمن أحداث افلام ستار وورز، شخصية والدة الشخصية التي جسدها هامل، وهي "لوك سكايووكر".

يأتي ذلك بعد أن قوبلت تصريحات مثيرة للجدل لمخرجة الأعمال السينمائية القادمة من عالم STAR WARS، بهجوم حاد من الجمهور بسبب ما قالته عن نيتها لتحويل عالم السينما لبطولات نسائية.

ووفق ديد لاين، المخرجة شارمين اوبين شينوي الحاصلة على الأوسكار سابقًا، سبق أن صرحت بأنه قد حان الوقت للنساء للهيمنة على صناعة السينما في هوليوود.

وفي تعليقات الجمهور، كانت هناك تنبؤات بأن مثل هذه التصريحات ستجعل من المشروع السينمائي القادم، مصدرا جديد للفشل تعاني منه ديزني.

تايكا وايتيتي

يأتي ذلك بعد أن سبق وأكد المخرج تايكا وايتيتي على أنه سيكون المسئول عن كتابة وإخراج الأفلام القادمة في سلسلة عالم Star Wars، بمشاركته في كتابة النص السينمائي، وإخراجه للعمل.

ووفق ديلي ميل، تأتي هذه الأنباء بعد تأكد استبعاد تايكا وايتيتي من الجزء القادم من أفلام THOR، الذي سيكون الخامس للشخصية الخارقة من عالم مارفل، بعد اخفاق الجزء الأخير منه.

و في لقاء سابق أُجري مع الممثل كريس هيمسورث لصالح مجلة GQ، اعترف النجم بأن فيلم "ثور" الأخير كان يتسم بقصة سخيفة وغير جادة، على الرغم من نجاحه الكبير على صعيد شباك التذاكر.

وقد واجه الفيلم انتقادات كبيرة من قِبل عشاق عالم مارفل السينمائي، الأمر الذي دفع المخرج تايكا وايتيتي إلى الإعلان عن اعتزاله العمل في أفلام "ثور" المستقبلية.