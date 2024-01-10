نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض خاص ضخم لفيلم Mean Girls بنسخته الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مدينة نيويورك العرض الخاص للنسخة الجديدة من فيلم الألفينيات الشهير Mean Girls بحضور إعلامي وجماهيري كبير.

ونقلت ديلي ميل، لقطت من العرض الخاص لفلم الذي يطرح من بطولة ريني اب، وكريستيان سيراينو، والفيلم هو إعادة تجسيد لفيلم سينمائي شهير كان من بطولة ليندسي لوهان وطرح مطلع الألفية.

فيلم Mean Girls

وفيلم Mean Girls، يعرف كأشهر فيلم طرح عن المراهقين في هوليوود، وهو من انتاج عام 2004، وضم في بطولته مجموعة فنانات كن في بداية مسيرتهن السينمائية حين طرح الفيلم للعرض للمرة الأولى.

وشارك في بطولة الفيلم بالأدوار الرئيسية ليدسي لوهان في دور كادي هيرون، ورايتشل ماكآدمز، في دور ريجينا جورج، وتينا فاي في دور مسز نوربوري، واماندا سيفريد في دور كارين سميث، ولاسي تشابيرت في دور جريتشن وينرز، وجوناثان بينيت في دور آرون صامويلز.

عودة مميزة

وعودة ليندسي لوهان للسينما كانت من خلال فيلمها الذي طرح بعنوان Falling for Christmas، هذا الفيلم الذي تدور احداثه في اطار من الرومانسية والكوميديا، يطرح خصيصًا لموسم أعياد الكريسماس.

وتشارك به ليندسي لوهان في دور البطولة، بمشاركة كورد اوفرستريت الذي يجسد شخصية باسم جيك راسيل، وجاك فاجنر الذي يشارك بدور بيوريجارد بيلمونت، وشقيقة ليندسي لوهان إلينا لوهان، التي تجسد شخصية باسم بيانكا.

تاريخ سينمائي مميز

وليندسي لوهان كان يتنبأ لها بمستقبل سينمائي باهر، كونها نجحت في تحقيق الشهرة وهي لا تزال في سن الطفولة، ومن الاعمال السينمائية الشهيرة التي طرحتها في بداية مسيرتها الفنية، فيلم The Parent Trap، الذي طرح في حقبة تسعينيات القرن الماضي.

وأشهر الأعمال السينمائية التي ظهرت بها ليندسي لوهان، هو فيلم Mean Girls، الذي طرح في مطلع الألفية الجديدة، هذا الفيلم مهد لثقافة أفلام المراهقين في الولايات المتحدة، ويحتفظ حتى الآن بمكانة مميزة بين الأفلام التي طرحت في هذه الحقبة.

هذا الفيلم شارك في بطولته تينا فاي في شخصية السيدة نوربوري وريتشل ماكادمز فيي دور ريجينا جورج وأماندا سيفريد في دور كارين سميث ولاسي تشابيرت في دور جريتشن وينرز وجوناثان بينيت في دور أرون صامويلز.