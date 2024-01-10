هبة حسن تُفجر مفاجأة بشأن خلافها مع ريم البارودي: تجاهلتني وبقيت أعمل زيها

القاهرة - محمد ابراهيم -

أثارت الفنانة هبة حسن جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية بعد كشفها عن سر خلافها مع النجمة ريم البارودي، لافتة إلى أنها قامت بتجاهلها في الدعايا الخاصة بحكاية "بنات السباعي" من مسلسل "حد فاصل".



هبة حسن توضح الخلاف بينها وبين ريم البارودي

وقالت هبة حسن خلال لقاءها في برنامج "القاهرة اليوم"، أنها اندهشت من تجاهل ريم البارودي لها، خاصةً أنهما أبطال عمل "بنات السباعي"، مُعلقة:" أنا متعودة دايما إن في أي عمل بنعمل منشن وتاج لبعض عشان بيبقى في ناس أكبر بتشوف الحاجات دي زي ما حصل معايا في مسلسل بابا المجال، وأنا بصراحة هنا تخيلت إن أنا وريم ممكن نعمل كده عشان الحدوتة قائمة على البنتين وأزواجهم والأب والأم فالمفروض نبقى مع بعض أوي علشان عايزين المسلسل ينجح أكتر".

وتابعت:" أنا فوجئت إنها بتنزل صور واستوريهات ومش بتعمل لي منشن بتعمل لمساعدين الإخراج والاستايلست والممثلين كلهم إلا أنا، فبدأت أنا كمان أعمل زيها وعشان متزعلش مني بقيت أكتب أميرة ومسعد أنا وحجازي مش حابه إني اكتب كل الناس واسيبها هي بس، كنت متخيلة إن هيبقى في تعاون ما بينا بجد".

مشاركة هبة حسن في حكاية بنات السباعي

وشارك في حكاية بنات السباعي كل من هبة حسن ومحمود حجازى وأحمد جمال سعيد ومحمد التاجي وهناء الشوربجى وريم البارودى وغيرهم من النجوم، تأليف محمد إبراهيم عوض وإخراج تامر حمزة.



