نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بفيلم "أبو نسب".. محمد إمام ينتصر على أحمد العوضي في شباك التذاكر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينافس الفنان محمد إمام بقوة في شباك التذاكر، وقد حقق نجاحًا كبيرًا بفيلمه الجديد “أبو نسب”،الذي يعرض حاليًا بالسينمات، واحتل المركز الأول، محققًا أمس إيرادات بلغت 650،453 ألف جنيهًا، وجاءت إجمالي إيراداته 31،842،368.

فيما جاء النجم أحمد العوضي في المركز الثاني، حيث حقق فيلمه “الإسكندراني” أمس 801.372 ألف جنيهًا، وجاءت إجمالي إيراداته8،386،875 وذلك وفقًا لبيان الإيرادات الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

أبطال فيلم أبو نسب





"أبو نسب" من بطولة النجم محمد عادل إمام والفنانة ياسمين صبري، ويعد هذا العمل التعاون الثالث بينهما في السينما، بعدما قدما سويًا فيلمي "جحيم في الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحققا نجاحًا هائلًا، ويضم العمل عدد كبير من النجوم أبرزهم "ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، ماجد المصري، محمد لطفي"، بالإضافة لعدد آخر من نجوم الوسط الفني، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

أبطال فيلم "الإسكندراني"

وفي سياق آخر، يشهد فيلم "الإسكندراني" عودة خالد يوسف للسينما بعد غياب، ويقدم من خلاله رواية للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ويشارك فى بطولته أحمد العوضى، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاحعبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمدعفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فني صبري السماك مونتاج عمرو عاكف.

قصة فيلم “الإسكندراني”





تتلخص في شخصية الإسكندراني الذي يتعرض للعديد من الأزمات ويحتدم الخلاف بينه وبين والده وابنه وتتسارع الأحداث، ليقرر العوضي السفر إلى الخارج ويغيب لأكثر من 10 سنوات وبعدها يعود للوطن ويصبح شخصًا ناجحًا ويتزوج من "زينة" وتستمر الأحداث بتفاصيل مليئة بالأكشن، واستخدم خالد يوسف لوكيشن مدينة الإسكندرية داخل المدينة، لتظهر وكأنها أحد شوارع ومحلات المدينة الساحلية، وقام بتغيير شكلها بشكل يتماشى مع الأجواء الشتوية في المدينة، حيث من المرجح أن يكون العمل ضمن الأفلام المعروضة خلال موسم الشتاء وتحديدًا إجازة منتصف العام الدراسي.