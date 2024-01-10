نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفن هارت يحتفل بالعرض الخاص لفيلم Lift في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مدينة نيويورك الاحتفال بالعرض الخاص للفيلم الجديد Lift الذي تنتجه شبكة نتفليكس، ويضم مجموعة مميزة من النجوم.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص للفيلم بحضور كيفن هارت الذي يجسد به دور البطولة، وجوو إمباث.

وتدور أحداث الفيلم حول طاقم من اللصوص المحترفين الذين قاموا بمهمة تبدو مستحيلة، بسرقة سبائك ذهبية بقيمة 500 مليون دولار من عنبر الشحن بطائرة أثناء وجودها في الهواء.

Coyote Vs. Acme

وضمن أحدث مشاريع شبكة البث الرقمي، طرحت نتفليكس اللقطات الترويجية الأولى لمسلسل الرسوم المتحركة الجديد Coyote Vs. Acme، بعد استحواذها على حقوق صناعة مشروع تليفزيوني جديد للأطفال من شركة ورنور بروز المالكة لحقوق الشخصيات.

ووفق ديد لاين، هذا المسلسل الجديد سيطرح للعرض عبر منصة نتفليكس ضمن مشاريعها الجديدة لعام 2024.

وشخصيات مسلسل Coyote Vs. Acme الجديد، هي من شخصيات عالم الرسوم المتحركة الخاص بـ "لوني توزن".

أفلام أخرى قادمة

أيضًا ضمن مشاريع نتفليكس الجديدة، نجح الفيلم الجديد للمخرج الكبير زاك شنايدر Rebel Moon – Part One: A Child of Fire في تصدر قوائم مشاهدات منصة نتفليكس.

ووفق ديد لاين، الفيلم الجديد تستعد نتفليكس لتقديم جزء ثاني منه قريبًا، كانت قد طرحت الاعلان الترويجي له تمهيدًا لعرضه.

وطرحت شركة نتفليكس الاعلان الترويجي الرسمي للجزء الثاني من فيلم Rebel Moon- Part 2: The Scargiver، المشروع السينمائي الجديد المعروف للمخرج زاك شنايدر.

ونقل موقع ديد لاين الإعلان الترويجي للفيلم الجديد، الذي تستكمل به قصة العمل ويطرح كجزء ثاني، من بطولة صوفيا بوتيلا وديجمون هونسون.

Peaky Blinders

وكانت قد كشفت تقارير جديدة عن دراسة شبكة نتفليكس لتقديم مجموعة مشروعات درامية مشتقة من عالم مسلسل Peaky Blinders.

ووفق ديلي ميل، النجاح الذي حققه المسلسل على مدار العديد من المواسم، وبعد طرح الموسم الختامي السادس في 2022.

وتستعد شبكة بي بي سي لإستغلال النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "بيكي بلايندرز" على مدار مواسم عرضه المتعددة.

وذلك بعد إعلان شبكة القنوات البريطانية الشهيرة عن نيتها لافتتاح مدينة ترفيهية تستوحى من موقع تصوير مشاهد مواسم المسلسل البريطاني الناجح.