شاهد.. روجينا تتألق في أحدث إطلالة رومانسية لها برفقة أشرف زكي

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أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة روجينا متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

إطلالة روجينا وأشرف زكي

وظهرت روجينا في الصور برفقة زوجها أشرف زكي، في إطلالة رومانسية لهما، وبدت روجينا وهي مرتدية سوت باللون البيج، وارتدى أشرف زكي ملابس سوداء، وحازت الصور على إعجاب عدد كبير من قبل متابعيهم.

مشاركة روجينا في مسلسل" سر إلهي"



وفي سياق آخر، تخوض الفنانة روجينا تجربة دراما الـ15 حلقة فى مسلسلها "سر إلهي" الذى تعاقدت على بطولته للعرض فى شهر رمضان المقبل 2024 على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وبدأت في التحضير للشخصية التى تجسدها في أحداث العمل بالتعاون مع المخرج رؤوف عبد العزيز الذى بدوره بدأ فى ترشيح الفنانين المشاركين في البطولة قبل ابرام التعاقدات وبدء التصوير.





أبطال مسلسل سر إلهي



مسلسل "سر إلهى" يسجل التعاون الثالث على التوالى بين روجينا والمخرج رؤوف عبد العزيز بعدما قدما سويًا مسلسلى "انحراف" تأليف مصطفى شهيب في شهر رمضان 2022 وشارك فى بطولته أحمد صفوت، لوسى، سميحة أيوب، محمد لطفى، ويزو وعدد آخر من الفنانين،و "ستهم" من تأليف ناصر عبد الرحمن في شهر رمضان الماضى 2023.

مشاركة روجينا في مسلسل “تياترو”

ومن ناحية أخرى، شاركت روجينا، مؤخرًا كضيفة شرف خلال أحداث مسلسل "تياترو" وهو بطولة طلبة وخريجي معهد الفنون المسرحية، مع ظهور عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف منهم عبد العزيز مخيون،أحمد زاهر، سليمان عيد، حمدي الميرغني، حجاج عبد العظيم، صلاح عبد الله، بيومي فؤاد، محمد ثروت، وسماء إبراهيم ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.





آخر أعمال روجينا



ويذكر أن آخر أعمال روجينا مسلسل" ستهم"، وشارك فى بطولته جهاد سعد، نانسي صلاح، أحمد الرافعي، محمد عبد الحافظ، إبراهيم السمان، سلوى عثمان، محمد يونس، جميل برسوم، عايدة فهمى، غادة طلعبت، بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أول تجاربه ظهور له في الدراما، وضيف الشرف اياد نصار وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.