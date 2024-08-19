القناة الناقلة لمباراة توتنهام وليستر سيتي اليوم الإثنين في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - يستضيف فريق ليستر سيتي، فريق توتنهام هوتسبير، على ملعب الكينج باور، اليوم الاثنين 19 أغسطس، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة ليستر سيتي ضد توتنهام هوتسبير في الدوري الانجليزي

وقد صعد فريق ليستر سيتي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وذلك بعد احتلال صدارة جدول ترتيب التشامبيونشيب في الموسم الماضي.

بينما يسعى فريق توتنهام للمنافسة على مراكز المقدمة هذا الموسم مع مدربه أنجي، خاصة وأن الفريق احتل المركز الخامس في الموسم الماضي تحت قيادة مدربه الأسترالي.

وتعد تلك المباراة هى الأخيرة في الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث شهدت الجولة أكبر نتيجة في فوز فريق برايتون على حساب إيفرتون بثلاثية دون رد.

القناة الناقلة لمباراة توتنهام وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس إذاعة تلك المباراة بيت توتنهام هوتسبير وليستر سيتي عبر قناة بين سبورتس 1 HD.