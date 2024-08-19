مٌفلس فنيًا.. نجم الزمالك السابق يفتح النار على جوزيه جوميز

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أحمد جودة - القاهرة - شن أسامة حسن نجم الزمالك السابق مجموعة من الانتقادات القوية تجاه جوزيه جوميز المدير الفني للقلعة البيضاء وذلك في أعقاب ظهوره في برنامج ملعب الشمس مع الاعلامي مجدي عبد الغني.

أسامة حسن ينتقد جوزيه جوميز

وقال أسامة حسن:" جوميز مفلس فنيًا ولا يوجد من الجمهور أو مجلس الإدارة قادر على تفهم موقفه بإراحة اللاعبين".

وأضاف:" كان لزامًا على جوميز الاستعداد لبطولة الكأس وخوضها باللاعبين الاساسيين لتحقيق اللقب الذي يضاف لخزينة النادي".

وأنهى:" كيف تقرر إراحة مجموعة من العناصر الأساسية وتدفع بالبدلاء والناشئين وأمامك بطولة لا يشارك بها النادي الأهلي وفرصك للظفر بها أكبر".

يُذكر أن الزمالك قد أنهى الموسم الماضي من دوري نايل بالتعادل مع بلدية المحلة بنتيجة 2-2 ويستعد لمواجهة طلائع الجيش في ثمن نهائي كأس مصر الأربعاء القادم".