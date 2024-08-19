انت الأن تتابع خبر لمدة 4 ساعات .. قطع المياه عن هذه الأماكن في المنوفية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشهد عدد من الأماكن بمحافظة المنوفية ، من قطع المياه، اليوم الإثنين الموافق 19أغسطس الجاري، وذلك بسبب بعض الأعمال التي تقوم بها شركة المياه والصرف الصحي بالمحافظة خلال الفترة الحالية، وذلك لتحسين الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، التفاصيل الكاملة لقطع المياه في بيان رسمي لها نشرته على الصفحة الرسمية لها بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، مشيرًة إلى أن المناطق التي يشملها القرار هي مدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المصيلحة وميت خاقان

قطع المياه