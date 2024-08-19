انت الأن تتابع خبر بدأت بتراجع الدولار تعرف أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم الإثنين 19 أغسطس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية انخفاضا طفيفا مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الإثنين 19 اغسطس 2024 وفقًا لآخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، ويعتمد سوق الصرف للعملات المختلفة على التغيرات الاقتصادية والسياسية العالمية والمحلية، وقد انخفض سعر الدولار المقابل الجنيه المصري في معظم البنوك المصرية مع بداية تعاملات البنوك هذا الأسبوع وامتد تأثير هذا الانخفاض لسعر صرف باقي العملات أمام الجنيه وفي هذا المقال سنتعرف أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري طبقا لآخر تحديثات شاشات عرض البنك المركزي المصري.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم

استقر سعر الصرف للعملات الأجنبية المختلفة على انخفاض طفيف مع بداية تعاملات اليوم الإثنين 19 أغسطس وجاءت الأسعار كالتالي:

انخفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأثنين ليسجل سعر الشراء: 48.76 جنيه، وسجل الدولار في سعر البيع: 48.86 جنيه.

سجل سعر العملة الأوروبية ( اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم الأثنين ليصل سعر الشراء إلي 53.75 جنيه وسجل سعر البيع: 53.98 جنيه.

وكذلك ارتفع سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الأثنين ارتفاع طفيف عن ختام التعاملات بالأمس ليسجل سعر الشراء:63.36 جنيه وسجل سعر البيع:63.07 جنيه.

وتراجع سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم ليسجل سعر الشراء: 56.70 جنيه، وسجل سعر البيع: 56.19 جنيه.

أسعار صرف العملات الآسيوية مقابل الجنيه المصري

وتراجعت أيضا أسعار العملات الآسيوية اليوم في البنوك المصرية وكانت كالتالي:

سجل سعر اليوان الصيني اليوم اسعر الشراء: 6.81 جنيه، وسجل سعر البيع: 6.85 جنيه.

وقد سجل سعر 100 ين ياباني اليوم سعر الشراء: 32.93 جنيه، ووصل سعر البيع إلي 33.65 جنيه.

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين