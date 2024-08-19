انت الأن تتابع خبر أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 19 أغسطس .. مفاجأة بالصاغة الآن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الإثنين 19 أغسطس 2024، في مستهل التعاملات الصباحية في محلات الصاغة بجميع أنحاء الجمهورية، بعدما ارتفعت أمس بنحو 15 جنيها حيث تحركت أسعار المعدن النفيس محليًا في الوقت، مدفوعة بزيادة أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 3% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضي، إذ ارتفعت بقيمة 76 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2431 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2508 دولارات

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 12

بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 عند مستوي 1986 جنيهاً.

سعر جرام الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 عند مستوي 2323 جنيهاً.

سعر جرام الذهب عيار 18

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 عند مستوي 2987 جنيهاً.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 عند مستوي 3485 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 22

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 عند مستوي 3651 جنيهاً.

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 عند مستوي 3983 جنيهًا .

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في بداية تعاملات اليوم 27880 جنيه

سعر الذهب عالميًا الآن