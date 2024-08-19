انت الأن تتابع خبر لشفايف وخدود وردية جذابة.. اعملي خلطة البنجر لتوريد الشفايف والخدود هتخليكي قمر 14 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تريد جميع الفتيات والسيدات الحصول علي شفايف ووجه وردي ناعم، فيقومون بعمل التوريد الدائم الذي يكون بأسعار خيالية داخل مراكز التجميل، كما أنه غير آمن على البشرة وله آثار جانبية، ولكنك اليوم تستطيعين تحضير خليط طبيعي لتوريد الخدود والشفايف باستخدام البنجر الطبيعي والذي يظل ثابت طوال اليوم بدون اي اثار ضارة.

البنجر لتوريد الشفايف والخدود

نقدم لكم الان افضل واسهل طريقة لتحضير خليط طبيعي لتوريد الخدود والشفايف بمكونات اقتصادية كالتالى:

المكونات:

واحدة من البنجر.

ملعقة ممتلئة من الفازلين.

ملعقة ممتلئة من النشا.

كوب ممتلئ من الماء.

طريقة التحضير:

اغسلي البنجر ثم قومي بتقشيره وقطعيه إلى قطع صغيرة.

جهزي وعاء وضعي به البنجر مع كوب كبير من الماء وارفعيه على النار حتى يصل الى الغليان و ينضج ويصبح لين.

قومي بتصفية البنجر من الماء وضعيه داخل وعاء وابدائى في هرسه جيدًا باستخدام شوكة حتى يصبح خالي من التكتلات ناعم.

ضعي الفازلين والنشا على الخليط وقلبي المكونات جيدًا حتى تحصلي على خليط كريمي القوام ناعم.

وزعي الخليط على الخدود والشفايف وقومي بتدليكه الى حركات دائرية لمدة عشر دقائق.

اتركي الخليط على الخدود والشفايف حتى يجف بشكل تام.

اغسلي الخليط بالماء الفاتر وتخلصي من البقايا.

كرري استخدام هذا الخليط بشكل يومي حتي تحصلي نتيجة مبهرة.

البنجر لتوريد الشفايف والخدود بالعسل الأبيض

تستطيعين اليوم تحضير خليط البنجر لتوريد الخدود والشفايف بطريقة بسيطة كالتالى:

المكونات:

ثمرة من البنجر.

ملعقة ممتلئة من العسل الأبيض.

ملعقة ممتلئة من نشا الذرة.

طريقة التحضير: