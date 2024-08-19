انت الأن تتابع خبر "طول عمرنا بستخدمها غلط"... استخدامات مذهلة لقصافة الأظافر مش هتصدق ممكن تعمل بيها أي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من أكثر الأشياء التي تستخدم لتنظيف وقص الأظافر هي قصافة الأظافر حيث حيث أن استخدام القصافة يعتبر من العناية بالنظافة الشخصية فيمكنك استخدام القصافة أيضا في العديد من الاستخدامات الشخصية التي لا يعرفها الكثير والتي سوف نتناولها بالتفصيل خلال هذا المقال.

استخدامات قصافة الأظافر

هناك العديد من الاستخدامات الاخري لقصافة الأظافر غير التقليم فيمكنك استخدامها في شتى أمور حياتك اليومية وذلك لتسهيل هذه الأمور ومن هذه الاستخدامات:

يمكنك استخدام قصافة الأظافر في ضبط حركة الخيط اثناء القيام بالاعمال اليدوية.

يمكنك استخدام لسان القصافة أيضا كحامل الهاتف المحمول وذلك يسهل عليك التصفح والمشاهدة.

يستخدم لسان القصافة أيضا بدلا من المفك في فك او ربط المسامير.

يمكن استخدام قصافة الأظافر بديلا لفتاحة الزجاجات المياة الغازية.

تستخدم أيضا في فتح الشريط اللاصق للعلب الكرتونية.

تستخدم في تثبيت أعواد البخور.

طريقة الاعتناء بالقصافة نظيفة ومعقمة