انت الأن تتابع خبر العملات العربية ترجع الي الخلف؟ سعر الريال السعودي والدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 18 أغسطس 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار 6 عملات عربية تراجعًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد 18 أغسطس 2024 في البنك الأهلي المصري، مقارنة بأسعار أمس. تعكس هذه التغيرات انخفاضًا في قيم العملات العربية، مما يشير إلى حركة غير متوقعة في سوق الصرف. فيما يلي نستعرض لكم تفاصيل أسعار هذه العملات.

أسعار العملات العربية في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي:

سجل الدينار الكويتي 159 جنيهًا للشراء بتراجع قدره 70 قرشًا، و169.83 جنيهًا للبيع بتراجع 78 قرشًا.

سعر الريال السعودي:

سجل الريال السعودي 12.97 جنيهًا للشراء بتراجع 6 قروش، و13.03 جنيهًا للبيع بتراجع 6 قروش.

سعر الدرهم الإماراتي:

بلغ سعر الدرهم الإماراتي 13.27 جنيهًا للشراء، و13.31 جنيهًا للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني:

سجل الدينار البحريني 128.08 جنيهًا للشراء بتراجع 60 قرشًا، و130.71 جنيهًا للبيع بتراجع 59 قرشًا.

سعر الريال القطري:

بلغ سعر الريال القطري 12.38 جنيهًا للشراء بتراجع 6 قروش، و13.41 جنيهًا للبيع بتراجع 5 قروش.

سعر الدينار الأردني:

سجل الدينار الأردني 68.30 جنيهًا للشراء بتراجع 33 قرشًا، و69.05 جنيهًا للبيع بتراجع 29 قرشًا.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء

على صعيد السوق السوداء، استقر سعر الريال السعودي حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:

1 ريال سعودي = 13 جنيه مصري

13 جنيه مصري 5 ريال سعودي = 66 جنيه مصري

66 جنيه مصري 10 ريال سعودي = 131 جنيه مصري

131 جنيه مصري 25 ريال سعودي = 328 جنيه مصري

328 جنيه مصري 50 ريال سعودي = 656 جنيه مصري

656 جنيه مصري 100 ريال سعودي = 1,312 جنيه مصري

1,312 جنيه مصري 500 ريال سعودي = 6,560 جنيه مصري

6,560 جنيه مصري 1,000 ريال سعودي = 13,120 جنيه مصري

13,120 جنيه مصري 5,000 ريال سعودي = 65,600 جنيه مصري

65,600 جنيه مصري 10,000 ريال سعودي = 131,200 جنيه مصري