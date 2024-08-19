نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميسي يطالب بتعويض من "الناشطين" بعد تخريب منزله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت صحيفة "فووت ميركاتو" الفرنسية تقريرًا حول حادثة تخريب طالت منزل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الأرجنتين.

ميسي يطالب بتعويض من "الناشطين" بعد تخريب منزله

وأفادت الصحيفة أن ميسي طالب بتعويض قدره 50 ألف يورو من مجموعة ناشطين بيئيين، قاموا باقتحام فيلته الخاصة في إيبيزا وإلحاق أضرار بها.

وفقًا للتقرير، تقدّم ميسي بشكوى رسمية ضد المجموعة التي اقتحمت المنزل وشوهت جدرانه برفع لافتات تحمل رسائل مثل "ساعدوا الكوكب" و"طعام الأغنياء" و"ألغوا الشرطة"، موجهة الاتهام إلى الأغنياء بالمساهمة في أزمة المناخ العالمية.

ورغم أن الضرر الذي لحق بالجدران كان مجرد طلاء مائي يمكن إزالته بسهولة، إلا أن ميسي أصر على المطالبة بتعويض مالي عن الأضرار التي لحقت بحديقة المنزل، معتبرًا الاقتحام تعديًا غير قانوني على ممتلكاته الشخصية.