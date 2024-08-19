عاجل.. وصول أحمد فتوح إلى محكمة مطروح لنظر أولى جلسات محاكمته

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أحمد جودة - القاهرة - وصل أحمد محمد أبو الفتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى محكمة جنايات مطروح، حيث تبدأ اليوم أولى جلسات محاكمته بتهمة حيازة مخدر الحشيش بغرض التعاطي، واتهامه بالتسبب في وفاة السيد أحمد السيد، نتيجة قيادته السيارة تحت تأثير المخدر، مما شكل خطرًا على الآخرين.

وصول أحمد فتوح إلى محكمة مطروح لنظر أولى جلسات محاكمته

وتنظر محكمة جنايات مطروح، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أمجد السيد عوض، وعضوية المستشارين بركات عبد الحليم، ومحمد عبد السميع العشماوي، وعبد الجليل محمد حماد، وسكرتير المحكمة حسن عمر، القضية المتهم فيها أحمد فتوح، لاعب الزمالك.

وقد أحالت النيابة العامة المتهم أحمد محمد أبو الفتوح إلى محكمة الجنايات المختصة، لمواجهته بتهم حيازة مخدر الحشيش بغرض التعاطي، وارتكابه حادثًا مروريًا أودى بحياة السيد أحمد السيد، نتيجة قيادته تحت تأثير المخدر وبطريقة تشكل خطرًا على الآخرين.

وأظهرت تحقيقات النيابة أن المتهم كان يقود سيارته بسرعة كبيرة على أحد الطرق الساحلية، متجاوزًا السرعة القانونية، تحت تأثير مخدر الحشيش، مما أدى إلى صدمه للمجني عليه أثناء عبوره الطريق، ونتج عن ذلك وفاته على الفور وتوزع أشلائه داخل السيارة وعلى جانبي الطريق.

وأكد تقرير مصلحة الطب الشرعي وجود مادة الحشيش المخدرة في العينة المأخوذة من المتهم. وبناءً على ذلك، استجوبت النيابة العامة المتهم، واستدعت الطبيب الشرعي لاستكمال التحقيقات، حيث أكد الأخير تعاطي المتهم لمادة الحشيش المخدرة، وهو ما تطابق مع تحريات الجهات الأمنية.