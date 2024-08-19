نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استمرار فعاليات "صيف بلدنا 4" في جمصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مدينة جمصة استمرار فعاليات ليالي "صيف بلدنا 4"، التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وذلك في إطار البرامج الصيفية لوزارة الثقافة وبالتعاون مع محافظة الدقهلية.

عرض مسرحي للأطفال في قصر ثقافة المنصورة

شهدت الليالي الصيفية عرض مسرحية "الفرعون الصغير" التي قدمتها فرقة أطفال قصر ثقافة المنصورة، تدور أحداث المسرحية حول طفل يدعى "حابي"، الذي يكتشف بردية للكاهن الأعظم تحتوي على سر تاج مكون من خمسة أجزاء، كل منها يمثل صفة حميدة، يواجه حابي تحديات في جمع هذه الصفات، بمساعدة والده ووالدته، ليحقق في النهاية رسالة هامة للأطفال.

الإبداع الفني يستمر في جمصة

ضمن فعاليات الليالي، قدمت فرقة التذوق الفني للموسيقى العربية عرضًا فنيًا متنوعًا بقيادة المايسترو محمود أبو زيد.

كما تواصلت فعاليات معرض الكتب بأسعار مخفضة، والذي يعرض إصدارات هيئة قصور الثقافة.

الفنون الشعبية تضيء ليالي قنا

كما شهدت الفعاليات عرضًا لفرقة قنا للفنون الشعبية، التي قدمت استعراضات متنوعة تعكس التراث القنائي، مثل "قصب السكر" و"التنورة" و"الفرح القناوي"، تستمر الفعاليات يوميًا حتى نهاية أغسطس في الثامنة والنصف مساءً.