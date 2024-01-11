تعرف على حقيقة ارتباط شيرين عبدالوهاب في فترة عدتها من حسام حبيب

القاهرة - محمد ابراهيم - جذبت الفنانة شيرين عبد الوهاب اهتمام الجمهور في الوقت الحالي بسبب الشائعات حول علاقتها العاطفية، حيث تم تداول العديد من التكهنات حول خطوبتها لأحد الأطباء في مصر. هذه الأحاديث أثارت انزعاجها وأدت إلى خروجها عن صمتها مؤخرًا.

كما واجهت شيرين عبد الوهاب مجموعة من الشائعات حول حياتها العاطفية في بداية عام 2024، خاصة بعد طلاقها من حسام حبيب. تصاعدت التكهنات بشكل خاص حول خطوبتها من أحد الأطباء في مصر بناءً على صور تم تداولها، ولكن محاميها نفى هذه الاتهامات بشدة بناءً على رغبتها الشخصية.

أكد حسام لطفي محامي شيرين عبدالوهاب في تصريحات لقناة "إي تي سي" أن شيرين عبد الوهاب غير مرتبطة عاطفيًا حاليًا وليس لديها خطط للزواج أو الخطوبة في هذا العام. يشير إلى أن تركيزها يتجه نحو أعمالها الفنية الجديدة، وأنها تعمل بجد على نفسها في الوقت الحالي، مما أظهر تحسنًا واضحًا في ظهورها الفني وفي حفلتها الأخيرة بعد فقدانها للوزن واستعادة بريقها المسرحي.

رد فعل شيرين عبدالوهاب على الشائعات

كما أكد محامي شيرين عبد الوهاب أنها تشعر بالانزعاج من انتشار الشائعات حول حياتها العاطفية والفنية، ونفى الأقاويل حول استدعائها للتحقيق أو وجود مشكلات قانونية مع شركات، مشيرًا إلى أنها بحالة جيدة وخالية من مشكلات صحية أو إدمان. وأضاف أنها طلبت اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ناشري الشائعات، مؤكدًا على عدم وجود مشكلات بينها وبين طليقها حسام حبيب، مشيرًا إلى فصلهما بطريقة ودية.

بيان من محامي شيرين عبدالوهاب

كما أصدر بيانًا حذر فيه من تداول الشائعات حولها، مؤكدًا أنها تتابع الأخبار بعناية وتحذر من نشر أخبار كاذبة لاستغلال اسمها. كما أكد البيان أن الفنانة لا ترغب في التشتت بسبب الشائعات وأنها قامت بتكليف مستشارها القانوني لملاحقة من يروّجون للشهرة بطرق غير قانونية، مع التأكيد على أن صداقاتها بعيدة عن الشبهات، وأن انشغالها الحالي يتمحور حول إثراء مسيرتها الفنية بأعمال جديدة.

وكشف أنها قريبة من استعادة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وستتعاقد مع شركة جديدة لإدارة حساباتها في نهاية الشهر الحالي. وأشار إلى أن هذا يأتي بعد انتهاء الأزمة القانونية مع شركة كانت تدير حساباتها، وأكد على ثقته في قدرتها على استرداد حقوقها القانونية قريبًا. كما أشار إلى أن شيرين تستعد أيضًا للتعاقد مع شركة جديدة لإنتاج ورعاية أعمالها الفنية في المستقبل.

انطلاقة فنية لشيرين عبدالوهاب

يذكر أن شيرين عبد الوهاب انطلقت بقوة في 2024 بحفل غنائي رائع في دبي مع نجوى كرم وجورج وسوف في رأس السنة، حيث أبهرت الجمهور بنحافتها اللافتة وروحها المعنوية العالية. هذا الأداء الرائع يعد إشارة إلى استمرارها في نشاطها الفني خلال العام، مع تحفيز تكهنات الجمهور بمرحلة جديدة في حياتها الفنية والشخصية بعد طلاقها من حسام حبيب.

كما عادت إلى إحياء الحفلات الغنائية بعد فترة توقف، وقد أثارت إعجاب الجمهور في حفلها الجديد في دبي برفقة نجوى كرم وجورج وسوف. ظهرت بنحافة لافتة، مما أظهر تغييرًا في مظهرها البدني. يترقب الجمهور عودتها إلى الألبومات في 2024 بعد حل أزماتها القانونية وتأخير طرح ألبومها المقرر في 2023.