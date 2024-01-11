جنات تتواجد بلبنان من أجل تصوير أغاني جديدة

القاهرة - محمد ابراهيم - ذهبت الفنانة جنات إلى لبنان من أجل القيام بتصوير أغنيتين جديدين بعد نجاح أغنية “ الشمخ الجواني” التي قد طرحتها منذ عدة أسابيع.

من المقرر أن تعود جنات إلى القاهرة الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من التصوير

أعلنت الفنانة جنات، عن موعد طرح أحدث أغانيها "الشمخ الجواني"، حيث قد طرحتها على قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

تفاصيل الأغنية

وكانت قد كشفت جنات، عن موعد طرح الأغنية عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، موضحة أنها ستطرحها على طريقة الفيديو كليب، وعلقت قائلة: "استنوا فيديو كليب أغنيتي الجديدة الشمخ الجواني يوم الأربع الساعة ٥ على قناتي الرسمية على اليوتيوب والديجتال ستورز".

وتتعاون جنات في الأغنية مع الشاعر الغنائي مصطفى حسن، الذي كتب كلمات الأغنية، وهي من ألحان مصطفى العسال وتوزيع وميكس وماستر مصطفى الخضري، والكليب من إخراج كامبا.

تأتي الأغنية الجديدة ضمن سلسلة مفاجآت تعدها جنات لجمهورها، خلال الفترة المقبلة من خلال أعمال غنائية مختلفة تقدم فيها ألوانًا غنائية متعددة.

أعمال سابقة

وطرحت مؤخرًا النجمة جنات أحدث أغانيها التي تحمل اسم "وكأنك سكر" على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهى من كلمات أحمد عيسى وألحان مدين وتوزيع يحيى يوسف.

وطرحت منذ فترة النجمة المغربية جنات، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "التفاح والفراولة"، على "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، والأغنية من كلمات باسم عادل، ألحان محمد الصاوى، توزيع ومكساج حازم سعيد.

وكان آخر أعمال جنات الغنائية، أغنية "يا بختى بيه"، التي طرحتها على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والأغنية من كلمات أحمد سرور، وألحان اسلام رفعت.