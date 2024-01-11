في ذكرى ميلاد السيد بدير.. تعرف على أبرز أعماله الفنية

القاهرة - محمد ابراهيم -

يحل اليوم الخميس 11 يناير ذكرى ميلاد المخرج والفنان السيد بدير، وهو ممثل متميز يتمتع بموهبة استثنائية وحضور لا يُنسى يستحق التقدير والاحترام لإسهاماته الكبيرة في عالم الفن وثقافة السينما العربية، فتميز بأدواره القوية التي حظت على إعجاب الكثير من الجمهور.

ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أهم المحطات الفنية لـ السيد بدير

مولد ونشأة السيد بدير

ولد السيد بدير في محافظة الشرقية، كانت أول أعماله في السينما فيلم وحيدة عام 1944 ثم السوق السوداء في العام التالي ثم الماضي المجهول والنائب العام،

أهم الأعمال الفنية

نجح السيد بدير في كتابة أعمال فنية ناجحة نالت على إعجاب الجمهور، ومن أبرز هذه الأعمال حميدو وبياعة الخبز وجعلوني مجرمًا وفتوات الحسينية وشباب امرأة ورصيف نمرة 5 وفي عام 1957 تحول إلى الإخراج فقدم مجموعة من الأفلام من أشهرها المجد وليلة رهيبة وفي عام 1958 قدم كهرمانة والزوجة العذراء وغلطة حبيبي. في عام 1959 قام بإخراج فيلم أم رتيبة وعاشت مهجه ثم نصف عذراء عام 1961 وحب وخيانة.

آخر أعمال السيد بدير

كان آخر أفلامه كمخرج أرملة في ليلة الزفاف في عام 1974 واستمر بعد ذلك في الكتابة للسينما وكان آخر أفلامه ككاتب هو فيلم السلخانة في عام 1982.



السيد بدير شخصية فنية ثابتة لا تتغير

شكلت أعماله الإذاعية ثروةً فنيةً كبيرة، إذ قام بتأليف وإخراج العديد من التمثيليات والبرامج الإذاعية خلال فترة الستينيات وما بعدها، ومن أشهر هذه البرامج برنامج شخصيات تبحث عن مؤلف الذي كان يتناول في كل حلقة مهنة معينة فيسلط عليها الضوء في صورة درامية ويظهر الجوانب التي لا يعلمها الناس عنها.



عدد زيجاته

تزوج السيد بدير، من إحدى أقاربه، وأنجب منها 3 أبناء، كان أشهرهم ابنه عالم الفضاء والأقمار الصناعية سعيد بدير، والذي توفي عام 1989 وقيل وقتها أنه تعرض للاغتيال من قبل الموساد الإسرائيلي وذلك بعد وفاة السيد بدير بـ3 أعوام.

ثم تزوج من المغنية شريفة فاضل، وأنجب منها ولدا استشهد في حرب أكتوبر عام 1973، الأمر الذي أصابه بالحزن الشديد، وساهم في تدهور حالته الصحية، وغنّت "شريفة فاضل" وقتها أغنية ابني حبيبي يا نور عيني.



أهم الجوائز والأوسمة

ساهم تاريخ السيد بدير خلال مسيرته الفنية في حصوله على العديد من الجوائز، أبرزها وسام الجمهورية،

وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، شهادة تقدير من جمعية كتاب ونقاد السينما، جائزة الدولة للجدارة الفنية، وشهادة تقدير من فناني الشاشة الصغيرة،

جائزة تقديرية من جمعية فن السينما المصرية،

شهادة تقدير وميدالية طلعت حرب من نقابة المهن السينمائية في عيد السينما الأول،

شهادة تقدير من الإذاعة المصرية لخدماته الجليلة في مجال الإعلام والكلمة المسموعة،

شهادة تقدير وميدالية ذهبية من الجمعية العربية للفنون، غيرها من الجوائز.

