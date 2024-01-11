نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأغاني جديدة.. نانسي عجرم تنضم لفيلم "مقسوم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة إنتاج فيلم "مقسوم" عن مشاركة الفنانة نانسي عجرم في تسجيل الأغاني الدعائية للفيلم، وسيتم إطلاقها في وقت متزامن مع عرض الفيلم في 18 يناير 2024، وتتضمن هذه الأغاني أولاها بعنوان "مقسوم".

و يضم فيلم مقسوم عددا من الأغاني، وتحمل أول أغنية اسم مقسوم، وهي من كلمات تامر مهدي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع coolpix boy والثانية "قلبي يا محتاس" كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.

وحقق البرومو الدعائي للفيلم نجاحا كبيرا وردود فعل ايجابية ومشاهدات تجاوزت 5 ملايين مشاهدة على كافة مواقع السوشيال ميديا.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوى في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسماء إبراهيم في التسعينيات.

ويذكر ان فيلم "مقسوم" من بطولة كلا من ليلى علوي، عمرو وهبة، سماء إبراهيم، سارة عبد الرحمن، شيرين رضا، وهو من تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس