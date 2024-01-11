قبل عرضه.. تعرف على تفاصيل مسلسل جولة أخيرة بطولة أشرف عبد الباقي



القاهرة - محمد ابراهيم -

رفع الفنان أشرف عبد الباقي مستوى الحماس لجمهوره من خلال الكشف تفاصيل شخصيته بمسلسل جولة أخيرة بطولة أحمد السقا.

ونشر" أشرف" صورة من المسلسل والمفترض عرضه على منصة أمازون يوم 25 يناير الحالي، من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وأرفق بالصورة تعليق قال فيه:"استنوا" كوتش تامبي" في مسلسل" جولة أخيرة "يوم 25 يناير يارب يعجبكم".

تعليقات الجمهور على منشور أشرف عبد الباقي

ومن جانبه حرص عدد كبير من الجمهور ونجوم الوسط الفني داعمين الفنان أشرف من خلال عمله بمسلسل جولة آخيرة، وكانت من بين أبرز التعليقات بالتوفيق والنجاح الدائم، فيما علق الفنان أحمد السقا بايموجي قلوب حمراء، فيما علق الفنان كريم عفيفي مبروك يا أستاذ بالنجاح ان شاء الله.



أبطال مسلسل "جولة أخيرة"

مسلسل "جولة أخيرة" من تأليف محمد ندا ويشارك في السيناريو محمد الشخيبى، وإخراج مريم أحمدي، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب أحمد السقا كل من: أشرف عبد الباقى، أسماء أبو اليزيد، رشدى الشامى، على صبحى، الطفلة ملك، حنان سليمان، صفاء الطوخى، وضيفة الشرف حنان مطاوع.

أحداث مسلسل" جولة أخيرة"

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية يحيى، وهو طبيب في منتصف العمر يعيش حياة مزدوجة بهوية سرية كملاكم حقيقي، ولكن يكتشف يحيى إصابته بمرض الزهايمر قبل مشاركته في بطولة MMA، إلا أنه يواصل السعي لتحقيق حلمه والفوز بالبطولة وتكوين ذكريات جميلة مع ابنته، ويتكون المسلسل من 9 حلقات ومن المفترض عرضه يوم 25 يناير الحالي على Amazon prime video.



آخر أعمال أشرف عبد الباقي



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان أشرف عبد الباقي هو مسلسل "أنا وهي"، وضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم: أشرف عبد الباقى، محمد ثروت، محسن منصور، محمود البزاوى، ميرهان حسين، سلوى محمد على، ندا عادل، محمد الصاوى، عارفة عبد الرسول، هنا الزاهد، محمد أنور، وإخراج سامح عبد العزيز، وحاز المسلسل على إعجاب الجمهور.