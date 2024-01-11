نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سماح أنور تتعاقد على كتالوج لمحمد فراج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقدت الفنانة سماح أنور على مسلسل “ كتالوج” للنجم محمد فراج والمخرج وليد الحلفاوي وذلك بعد نجاحها الكبير في مسلسل" بطن الحوت "

بطن الحوت

تحدثت سماح أنور عبر إذاعة نجوم إف إم، عن نجاح مسلسل بطن الحوت، الذي انتهى عرضه مؤخرًا عبر منصة شاهد Vip، وشاركت في بطولته مع محمد فراج وباسم سمرة، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلاكيت، مع لينا الطهطاوي، قال: توقعت النجاح الكبير لمسلسل بطن الحوت وردود الأفعال الإيجابية حوله، لأني كنت أراقب كل أفراد المشروع ورأيتهم يقدموا عمل مختلف، لذلك توقعت النجاح لهذا المسلسل الفريد من نوعه.

وقالت سماح أنور: أكثر ما جذبني لتجربة بطن الحوت هي أن السيناريو الخاص به جديد من نوعه، على الرغم من أن التيمة الدرامية للعمل تم تقدميها لأكثر من مرة منذ أفلام الأبيض والأسود، ولكن هذه المرة القصة مختلفة تمامًا، وأرجع الفضل في نجاح العمل إلى المخرج والمؤلف أحمد فوزي صالح لأنه كان ملمًا بكل تفاصيل المسلسل وبذل مجهود كبير في التحضير.

تصريحات سماح أنور عن كواليس شخصيتها

واستكملت سماح أنور حديثها عن شخصيتها بالعمل: صناع المسلسل ساعدوني جدًا في التحضير للشخصية، لأن كل شئ بها كانت مرسومًا بشكل رائع وحتى المخرج رفض اقتراح قدمت له عن طريقة لهجة الشخصية وتعجبت في البداية، لكنه أكد لي أن يعرف طريقة كلام هذه الشخصيات جيدًا ودرس كل التفاصيل، مما سهل لنا كممثلين مهمتنا لكي نركز في التمثيل فقط ولا نحمل هم أي أمر آخر، وأنا سعيدة وفخورة بمشاركتي في هذا المسلسل، الكواليس كانت رائعة.