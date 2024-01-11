نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص الحلقة الثالثة من مسلسل "حالة خاصة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عرضت الحلقة الثالثة من مسلسل "حالة خاصة" بطولة غادة عادل وطه دسوقي على منصة واتش إت، حيث تصدرت محركات التواصل الاجتماعي.

بدأت الحلقة بإيقاظ نديم أحمد أبو سريع ومواجهته باتهامات سرقة فكرته في الحلقة السابقة، وتفاصيل أحداث الحلقة تتابع في السطور التالية.

تطورت أحداث الحلقة الثالثة من "حالة خاصة" حيث اجتمعت أماني (غادة عادل) مع الحاج منباوي (حمدي هيكل)، وحاول الأخير تهديدها بفيديو خيانة زوجها للدفاع عنه في قضية المخدرات. لكن رد أماني الاستفزازي كان قويًا، حيث قالت: "أرفعها على اليوتيوب خلي الناس تتعلم".

تابعت الحلقة بموافقة أماني على الدفاع عن المنباوي بمقابل 9 ملايين جنيه، ونجحت في إثبات براءته خلال جلسة المحكمة.

أماني تطلب من مجموعة المحامين المتدربين العثور على حلًا لقضية شاب يبلغ 21 عامًا اعتقلته الشرطة وعُثر بحوزته على مسدس غير مرخص ومن يجد الحل سيحصل على نصف الأرباح وفرصة للمرافعة في المحكمة.

أبطال العمل

مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم الأربعاء، والمسلسل من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، ونبيل على ماهر، لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.

قصة العمل

وفي هذا الإطار، تدور أحداث مسلسل حالة خاصة حول نديم أحمد أبو سريع "طه الدسوقي" وهو طالب متفوق في كلية الحقوق، وحاصل على المركز الأول على دفعته، إلا أنه لم يتم تعيينه كمعيد، فقرر الالتحاق بالعمل في شركة محاماة، في المقابل، تجسد الفنانة غادة عادل شخصية أماني النجار، وهي أكبر محامية في مصر، وتمتلك مكتبا كبيرا للقانون، وتوافق أماني علي ضم نديم في مكتبها، بعد أن أثبت لها ذكاءه وقدراته القانونية.