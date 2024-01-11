اشتهر بالخواجة صروف وتزوج من خارج الوسط الفني.. معلومات لا تعرفها عن نبيل الدسوقي

القاهرة - محمد ابراهيم -

يحل اليوم الخميس 11 يناير ذكرى ميلاد الفنان نبيل الدسوقي،والذي تميز نبيل بموهبته الفذة وتنوعه الفني، حيث جسد شخصيات مختلفة بطريقة مذهلة ساعدت على نقل الروح والعاطفة إلى الشاشة بكل تفاصيلها الدقيقة.



سواء كان يؤدي دور البطولة في أفلام الحركة المثيرة، أو يتألق في الدراما العاطفية، أو يلهب المشاهدين برؤيتهم لشخصيات مظلمة ومعقدة، يتمتع هذا الممثل بالقدرة على إحياء الشخصيات بأسلوبه الفريد وترك بصمته المميزة في كل دور يؤديه.

وبالإضافة إلى موهبته الاستثنائية في التمثيل، امتازت شخصية نبيل بالجاذبية الطبيعية التي جذبت الجماهير إليه.

ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أهم المحطات الفنية لـ نبيل الدسوقي

معلومات عن نبيل الدسوقي

ولد الفنان الراحل نبيل الدسوقي يوم 11 يناير، وتخرج في معهد الفنون المسرحية، ثم بدأ مسيرته الفنية في المسرح القومي، قبل أن ينتقل للعمل بالتلفزيون بمنتصف الستينيات حيث شارك بمسلسل الضحية عام 1964، لتتوالى بعدها أعماله ما بين السينما والمسرح والتلفزيون.



زيجات نبيل الدسوقي

تزوج الفنان نبيل الدسوقي من خارج الوسط الفني، وكان معروف أن هناك قصة حب كبيرة جمعت بينهما حتى وفاته في عام 1995.

أنجب الفنان نبيل الدسوقي ولد وأطلق عليه اسم هشام، وفتاة تدعى نهى، وكان الفنان الراحل يفضل دائمًا إبعاد حياته الشخصية عن حياته الفنية.

أعمال تفوق فيها نبيل الدسوقي



كسر الراحل نبيل الدسوقي طريق الصعوبات من خلال العمل مع أسامة أنور عكاشة، وتفوق بالعديد من الأدوار أبرزها "المشربية" إلى الأستاذ عبد البديع الطيب زوج الست إحسان فى "الشهد والدموع"، نماذج إنسانية متنوعة أضاف إليها هذا المشخصاتى القدير لمساته الخاصة فى أعمال مثل "عصفور النار" و"أرابيسك" و"ليالى الحلمية" و"رحلة أبو العلا البشرى" و"الراية البيضا".