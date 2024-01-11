نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمر كمال يحيي حفل غنائي مع المطربة يسرا.. غدا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحيي المطرب عمر كمال حفلا غنائيا برفقة المطربة يسرا، ومن المقرر إقامتها مساء غدا الجمعة المقبلة على كورنيش العجوزة.

ومن المقرر أن يقدم عمر كمال مجموعة من أغانيه المميزة الجديد والقديمة التي يتفاعل معها الجمهور ومنها: "أنتي قلبي وربنا، ضيعنا، اخوك يشرف بلد، في قلبي مكان، يا بيبي".

أغنية أخوك يشرف بلد

ومن ناحية أخرى، احتفل المطرب الشعبي عمر كمال بتصدر أغنيته الجديدة “أخوك يشرف بلد” والتي يتعاون فيها لأول مرة مع الفنان محمود الليثي التريند العام للمحتوى الاكثر بحثًا واستماعًا على تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وشارك كمال بوستر الأغنية عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلق عليه قائلًا: “أخوك يشرف بلد تريند رقم 1 ”

أطلقت شركة السبكي للإنتاج الفني فيديو كليب لأغنية "أخوك يشرف بلد"، من فيلم "حمص وحلاوة"، بأداء النجمين محمود الليثي وعمركمال، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، ومن المقرر طرح الفيلم في دور العرض قريبًا.

أغنية "أخوك يشرف بلد" من كلمات مصطفى الجن، ألحان علاء غنيم، وتوزيع إسلام شيبسي.