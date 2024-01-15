نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقل بيومي فؤاد ونجله للمستشفى بعد تعرضهما لوعكة صحية طارئة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن محمد نجل الفنان بيومي فؤاد عنه تعرضه هو ووالده لوعكة صحية شديدة في الساعات الأخيرة، نقلا على أثرها إلى إحدى المستشفيات، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهر بيومي فؤاد في الصور التي نشرها نجله، وهو على جهاز التنفس الصناعي، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، وظهر نجله أيضًا وهو على جهاز التنفس الصناعي ولم يتم الكشف أسباب الوعكة الصحية.

آخر أعمال بيومي فؤاد

وفي سياق آخر، شارك الفنان بيومي فؤاد مؤخرًا في بطولة فيلم" كارت شحن"، وشارك بجانبه كل من: محمد ثروت، هالة فاخر، منى جمال، عمرو رمزي، إسماعيل فرغلي، صبري عبد المنعم، سامي مغاوري، محمد يونس، ياسمين دياب، محمد توب، مصطفى بسيط، عليا يونس، ومن ناحية أخرى يحل كلا من المطرب أحمد شيبة، والفنانة الشابة فرح الزاهد.