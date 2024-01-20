تعرف على أسعار تذاكر "آنستونا" بالرياض

القاهرة - محمد ابراهيم - تسافر الفنانة دنيا سمير غانم من أجل عرض مسرحية “ آنستونا” للفنانة دنيا سمير غانم بعد عرضها في مصر وتحقيقها نجاحا كبيرا في نهاية الشهر الجاري.

مواعيد

من المقرر أن بدأ المسرحية فى موسم الرياض من الفترة 30 يناير، إلى يوم 5 فبراير القادم.

أسعار التذاكر

وتكون أسعار التذاكر من 100 ريال سعودي، ما يعادل 800 جنية مصري، لتصل إلى 900 ريال سعودي، مايقرب من 7 الالاف جنية مصري

حصدت مسرحية "انستنونا" للنجمة دنيا سمير غانم إشادات كبيرة من قبل الجمهور، وبدت مقاعد المشاهدين كاملة العدد في أول ايام عرضها.

تألقت دنيا سمير غانم في أولى تجاربها على خشبة المسرح بمسرحية "أنستونا"، التي تعرض حاليًا على أحد مسارح مدينة السادس من أكتوبر، فقد قدمت أداءً مبهرًا في الغناء والاستعراض والتمثيل، وهو الأمر الذي انعكس على باقي فريق العمل المسرحي الذي اتسم بالكوميديا، وعقب انتهاء العرض وجه المخرج خالد جلال الشكر لفريق عمل المسرحية وخاصةً المنتج أحمد السبكي ونجله محمد أحمد السبكي منتج العمل ونجمة العرض دنيا سمير غانم ووصفها بالساحرة.

مسرحية "أنستونا" تشمل خمس أغاني، تقدمها دنيا سمير غانم، وهم من كلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع النابلسي، وأحمد وحيد كينج، وألحان عمرو مصطفى.

مسلسل «جت سليمة» من بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوى، هالة فاخر، سامي مغاوري، محمد ثروت، بيومى فؤاد، غادة طلعت وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى.