انت الأن تتابع خبر "لا تتزوجي هذا الرجل حتى لو لبسك ذهب"... هبة قطب تكشف علامات واضحة في شخصية الرجل تدل على أنه عاشر الكثير من الفتيات ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قبل الزواج من شخص ما، من المهم دراسة عاداته وتجنبها إذا كانت تظهر عليه بعض الصفات. وتشمل هذه السمات اختلاق الأعذار، والعقل غير الناضج، والصراخ المستمر، وإخلاف الوعود، وعدم إعطاء الأولوية لك، والكذب، وحب السيطرة، والفوز في كل جدال.

تفضل النساء الرجل المنفتح الذي لا يحكم على الآخرين أو يشاهد مباريات كرة القدم في يوم عطلته. الرجل الذي يصرخ باستمرار ويسيء للآخرين لفظياً ليس شريكاً جيداً. إخلاف الوعود علامة سيئة، لأنه يدل على عدم الالتزام والإحباط.

إذا كذب الرجل عليك، فهذا ليس علامة على الحب. قد يبدو المهووس بالسيطرة في البداية علامة على الحب، ولكن مع مرور الوقت، يتضح أنه لا يستحق الزواج.

في الختام، من الضروري دراسة شريكك المستقبلي وتجنّب من يحمل صفات معينة قبل الدخول في عالم الزواج.