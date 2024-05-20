مراسل برنامج "المساء مع قصواء": شمال غزة الأكثر احتداما من استهدافات الاحتلال

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 مايو 2024 11:26 مساءً - رصد محمد زهران، مراسل برنامج "فى المساء مع قصواء" المذاع على قناة سى بى سى، آخر تطورات الحرب على قطاع غزة، قائلا:" منطقة شمال غزة كان الأكثر سخونة واحتداما من حيث الاستهدافات طيران الاحتلال الإسرائيلي، أو الزوارق الحربية، كما أن منطقة جباليا تعرضت لقصف عنيف نتيجة التوغلات البرية".

وأضاف محمد زهران، أن الاحتلال حاول إحكام سيطرته على مخيم جباليا، ووقع عددا كبيرا من الشهداء والمصابين، كما تم استهداف بيت لاهيا، مما أدى لانهيار منظومة الدفاع المدنى والقطاع الصحى، حيث هاجم الاحتلال جميع مقرات الدفاع المدنى.

تابع محمد زهران، الأوضاع فى غاية الصعوبة فى شمال غزة وهى الأكثر سخونة واحتداما، أما مدينة رفح الفلسطينية شهدت ضربات عسكرية عنيفة، خاصة المنطقة الغربية والتى شهدت قصف عنيف، كما تم الدفع بلواء عسكرى كامل من قبل جيش الاحتلال، ومازال 400 ألف فلسطينى نازح فى هذه المدنية.