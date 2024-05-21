انت الأن تتابع خبر "عندك مكونين حبه بيضة وكوب دقيق ” هتعملي الذ كيكة الحله بدون فرن في دقائق بأحلى ريحة وطعم مش هتقاوميه!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تتيح لكِ طريقة جديدة ومبتكرة لتحضير كيكة شهية في المنزل بدون استخدام الفرن، حيث يمكنكِ الآن صنع كيكة الحلة، وهي وصفة سريعة واقتصادية لا تتطلب شراء العديد من المكونات أو اتباع خطوات معقدة
تشمل المكونات الأساسية
- لهذه الكيكة كوب واحد من الدقيق المخصص للمخبوزات، كوب سكر أبيض، ربع كوب من الزبدة المذابة، نصف كوب لبن، ملعقة صغيرة خميرة فورية، الفانيليا، رشة ملح، وبيضة واحدة. يمكن إضافة الشوكولاتة الداكنة حسب الرغبة.
لتحضير الكيك،
- يُخلط الدقيق، السكر، الخميرة والملح في وعاء، ثم تُضاف الزبدة والبيض ويُمزج الخليط جيدًا. بعدها، يُضاف اللبن والفانيليا ويُمزج مجدداً قبل سكبه في وعاء غير لاصق. في هذه الأثناء، يُحضر قدر كبير ويُسخن على النار مع وضع منصات معدنية أسفل الوعاء لمنع الالتصاق.
- يُترك الخليط للطهي لمدة 30 إلى 40 دقيقة على نار متوسطة مع الحرص على تغطية الوعاء جيدًا. وللتأكد من نضج الكيكة، يُستخدم سكين لفحصها قبل أن تُترك لتبرد وتُقدم.
- يمكن تعزيز نكهة الكيكة بإضافة الشوكولاتة الداكنة المبشورة إلى الخليط خلال التحضير، مما يوفر بديلًا رائعًا ومميزًا يناسب جميع الأذواق. هذه الطريقة تشكل خيارًا رائعًا لمحبي الحلويات الذين يبحثون عن حلول بسيطة وسريعة لإعداد الكيك في المنزل بدون الحاجة لاستخدام الفرن.