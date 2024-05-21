انت الأن تتابع خبر "عندك مكونين حبه بيضة وكوب دقيق ” هتعملي الذ كيكة الحله بدون فرن في دقائق بأحلى ريحة وطعم مش هتقاوميه!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتيح لكِ طريقة جديدة ومبتكرة لتحضير كيكة شهية في المنزل بدون استخدام الفرن، حيث يمكنكِ الآن صنع كيكة الحلة، وهي وصفة سريعة واقتصادية لا تتطلب شراء العديد من المكونات أو اتباع خطوات معقدة

تشمل المكونات الأساسية

لهذه الكيكة كوب واحد من الدقيق المخصص للمخبوزات، كوب سكر أبيض، ربع كوب من الزبدة المذابة، نصف كوب لبن، ملعقة صغيرة خميرة فورية، الفانيليا، رشة ملح، وبيضة واحدة. يمكن إضافة الشوكولاتة الداكنة حسب الرغبة.

لتحضير الكيك،