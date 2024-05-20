انت الأن تتابع خبر السعودية تعلن شراء 105 طائرات إيرباص والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت مجموعة السعودية شركة الخطوط السعودية وشركة طيران أديل عن واحدة من أكبر صفقات شراء الطائرات في العالم، حيث قامت بطلب شراء 105 طائرات إيرباص ضيقة البدن.

وقالت الشركة، في بيان لها: "أعلنت المجموعة السعودية عن أكبر صفقة طائرات في تاريخ الطيران السعودي مع شركة إيرباص، وتشمل هذه الاتفاقية التاريخية 105 طائرات"، وذلك في اليوم الأول من منتدى لمستقبل الطيران منعقد في الرياض، فيما قدّر المنظمون قيمة الصفقة بـ 19 مليار دولار.

وأوضحت الشركتان أنّ الخطوط السعودية ستتلقى 54 طائرة من طراز أيه 321 نيو، فيما ستتلقى فلاي اديل للرحلات منخفضة التكلفة 12 طائرة من طراز أيه 320 نيو و39 طائرة من طراز أيه 321 نيو.