نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لا يفوتك مشاهدة "طيور النار" الموسم الثاني.. تردد القناة الناقلة للمسلسل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أثار مسلسل التركي الشهير طيور النار جدلًا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي نظرا الإختلاف التي يتناوله المسلسل من حيث الواقعية ونقل كل ما يتعرضه أطفال الشوارع.

ويقدم “دوت الخليج الفني” لكل متابعيه تفاصيل مسلسل "طيور النار".

أحداث مسلسل "طيور النار "

و تدور قصة واحدث المسلسل حول المشردين وأطفال الشوارع والظروف والخاصية التي نشأوا بها وتم تصويره في البرد الخالص حتى يكون اكثر واقعية واكثر تأثيرا في الجماهير، ويتم تغيير الأوضاع الأطفال في الشوارع ويمرون بأحداث كثيرة وقاسية ينال على استعطاف الجماهير في توفر لك متابعة مسلسل على قناة آي تي في التركية.



تردد قناة ستار في التركية Star TV

قمر صناعي: نايل سات.

تشفير القناة: مفتوحة.

الجودة: اتش دي.

التردد: 10922.

استقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معامل الترميز: 27500.

