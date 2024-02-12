نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكثر من 25 عملًا دراميًا.. قائمة مسلسلات رمضان 2024 على "شاهد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت منصة شاهد قائمة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ حيث أن أعمال رمضان ينتظرها الجمهور بفارغ الصبر وتضم منصة شاهد العديد من الأعمال المتنوعة:

وإليك قائمة مسلسلات رمضان

كوبرا.

المداح أسطورة العودة.

العتاولة.

خالد نور وولده نور خالد.

أشغال شقة.

صيد العقارب.

نعمة الأفوكاتو.

صلة رحم.

كامل العدد 2.

إمبراطورية ميم.

أعلى نسبة مشاهدة.

مسار إجباري.

بابا جيه.

مسلسل تاج.

خيوط المغازيب.

مسلسل ع أمل.

جاك العلم.

خان الذهب البداية 2.

من كثر حبي لك.

سكة سفر 3.

خطة باء.

زوجة واحدة لا تكفي.

يس عبد الملك.

عسل مسموم.

ولاد بديعة.

مسلسل 2024.

موعد شهر رمضان

يعتبر شهر رمضان من الشهور الفضلى في العام التي يترقبها جميع المسلمون سنويا، ومن الجدير بالذكر ان هذا الشهر سيوافق ذلك العام الحادي عشر من مارس 2024 تبعا لما بينته دار الإفتاء.