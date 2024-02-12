انت الأن تتابع خبر نحافة فاطمة الصفي مازالت تشغل الجمهور ما قصتها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مازالت الفنانة الكويتية فاطمة الصفي تتصدر الترند على مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل، بعد تداول مقطع فيديو لها نشرته على موقع "سناب شات"، وظهرت خلاله وقد فقدت نصف وزنها وهو ما أظهرها بملامح غريبة وظهر عليها العجز بشكل لافت، وبدأ الجمهور في البحث عن سبب نحافة فاطمة الصفي.



وتسبب مقطع الفيديو التي ظهرت فيه النجمة الكويتية في صدمة للجمهور، الذي تعجب من تبدل ملامحها الجميلة بملامح يبدو عليها العجز بسبب النحافة المفرطة.



وظهرت الفنانة الكويتية فاطمة الصفي في مقطع فيديو على تطبيق "سناب شات"، وهي تقول بنبرة حزينة "الله يعطينا العافية ويبارك لنا في وقتنا وصحتنا".



وبمجرد انتشار مقطع الفيديو على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بدأ الجمهور في حيرة، وبدأ البعض يتساءل عن سبب نحافة الفنانة الكويتية فاطمة الصفي، وحتى الآن لم تعلق الفنانة الكويتية على سبب تغيير ملامحها بهذا الشكل، ولماذا فقدت وزنها بهذه الطريقة؟



وجاءت تعليقات الجمهور ترجع إصابتها بمرض، واستبعدوا أن يكون فقد الوزن بهذا الشكل يرجع لسبب طبيعي، وكتب أحد المتابعين: "أعتقد أن نحافتها غير طبيعية وقد تكون بسبب مرض".



الحديث عن مرض فاطمة الصفي أدى لقلق جمهورها وبدأوا في البحث والسؤال عن طبيعة مرضها، ولكن حتى الآن لا يوجد معلومة مؤكدة عن إصابة الفنانة الكويتية بأي مرض.



جدير بالذكر أن الفنانة الكويتية فاطمة الصفي كانت قد أعلنت منذ سنوات إصابتها بالسرطان وخضوعها للعلاج الكيماوي، وأنه نتج عن ذلك إصابتها بالعقم، وبعد تلك التجربة قررت أن لا تهتم بأي كلام للناس.



من هي الفنانة الكويتية فاطمة الصفي؟

هي ممثلة ومخرجة كويتية، ولدت فاطمة محمد الصفي في الكويت يوم 17 نوفمبر عام 1981 أي أن عمر فاطمة الصفي الآن هو 42 عاما.



حصلت فاطمة الصفي على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 2005، وبدأت حياتها الفنية بإخراج مجموعة من البرامج التلفزيونية إلى جانب بعض الأعمال الفنية.



بدأت فاطمة الصفي مسيرتها كممثلة من خلال دور صغير في مسلسل "الخراز" مع النجمة حياة الفهد، إلا أنها لفتت الأنظار لموهبتها الفنية، وتأكدت الموهبة حينما تألقت في مسلسل "قضية قلبها أبيض" مع النجمة سعاد عبد الله.



بدأت بعد ذلك فاطمة الصفي تتألق في أعمال من بطولتها، وحققت نجاحاً كبيراً مع النجمة الكويتية شجون الهاجري سواء في الدراما أو المسرح.



أما عن زوج الفنانة فاطمة الصفي، فقد تزوجت في بداية مسيرتها الفنية من المخرج سامي بلال بعد قصة حب أثناء دراستهم في المعهد العالي للفنون المسرحية، ولكن الزيجة لم تستمر أكثر من 5 سنوات وانفصلوا قبل أن ترزق بأولاد، وقبل إعلان إصابتها بالعقم.



طاردت الفنانة فاطمة الصفي شائعات عن زواجها من الفنان حسين المهدي ولكن الأمر كان مجرد شائعات بسبب صورة لهم في مسلسل "الفطين".



أشهر مسلسلات فاطمة الصفي

ذكريات لا تموت في عام 2017

أنا عندي نص في عام 2019

أم هارون في عام 2020.

دفعة بيروت في عام 2020.

ملح وسمرة في عام 2023.