أحمد جودة - القاهرة - رمضان 2024.. إعلان مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن ويحصد ملايين المشاهدات بعد ساعات من انطلاقه

من المعروف أن محبي الفنان أحمد مكي يترقبون بفارغ الصبر كل رمضان للاستمتاع بالموسم الجديد من مسلسل "الكبير"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا وحصد ملايين المشاهدات منذ بداية إصداره. تم إطلاق الإعلان التشويقي للموسم الثاني خلال الأيام الماضية، معلنًا عن المشاركة في ماراثون رمضان لعام 2024. سنلقي نظرة على البرومو ونتعرف على القنوات التي ستبث هذا الجزء.

إعلان مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

وتم نشر البرومو التشويقي للجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي" في الأيام القليلة الماضية، حيث حقق نجاحا كبيرا وتصدر قوائم التريند على عدة منصات التواصل الاجتماعي. استفاد هذا الجزء من عدة تريندات رائجة في الوطن العربي واعتمد على شخصيات كرتونية مثل بينوكيو. يشارك في هذا الموسم الفنان محمد سلام وبيومي فؤاد، وتم تسليط الضوء في البرومو على شخصية حزلقوم المحبوبة. يظهر الممثل محمد رمضان في دور الكبير، وكان هناك إشارات إلى مشاهد لشخصية حزلقوم، التي ستؤديها رحمة أحمد بدلًا من دنيا سمير غانم.

القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

وأعلنت قناة أون دراما عن البث الحصري لمسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، وحاليًا ينتظر محبي هذا المسلسل نشر مواعيد العرض والإعادة لحلقات الكبير أوي نظرًا لأن قناة أون دراما هي القناة الناقلة الوحيدة لهذا المسلسل، ويتم استقبال القناة وفقًا لبيانات التردد التالي: