قائمة بأبرز مسلسلات رمضان 2024 الطويلة وذات الـ 15 حلقة

القاهرة - محمد ابراهيم - أيام قليلة تفصلنا بين الشهر المبارك شهر رمضان ومن المعروف عن هذا الشهر التجمعات العائلية مع مشاهدة أهم الأعمال الدرامية التليفزيونية القصيرة والطويلة وفي هذا التقرير المُبسط سيرصد دوت الخليج الفني أبرز المسلسلات الرمضانية ما بين القصيرة والطويلة.

أبرز المسلسلات الرمضانية

هذا العام ملئ بالقصص والحكايات ما بين التراجيدي والكوميدي والأكشن والقصص التاريخية وغيرها فمن المقرر أن يشارك في السباق الرمضاني المقبل.

مسلسل" الحشاشين "للفنان كريم عبد العزيز ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي والعمل يتكون من 30 حلقة.

الحشاشين

مسلسل “ بيت الرفاعي” للفنان أمير كرارة من تأليف بيتر ميمي ومن إخراج أحمد خالد جلال ويتكون من 30 حلقة.

مسلسل “ إمبراطورية ميم ” للفنان خالد النبوي سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة.

مسلسل “ صيد العقارب” للفنانة غادة عبد الرازق من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

مسلسل “ فراولة ” للفنانة نيللي كريم من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد علي.

مسلسل “ مسار إجباري” للفنان عصام عمر والفنان أحمد داش من تأليف باهر دوايدر وإخراج نادين خان يتكون من ١٥ حلقة

مسار إجباري

مسلسل “ الكبير أوي الجزء ٨” للفنان أحمد مكي من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندى.

الكبير أوي

مسلسل “ المداح الجزء الرابع” للفنان حمادة هلال من تأليف أمين جلال، وإخراج أحمد سمير فرج.

مسلسل “ العتاولة ” للفنان طارق لطفي من تأليف هشام هلال، إخراج أحمد خالد موسى.

مسلسل “ حق عرب” للفنان أحمد العوضي من تأليف محمود حمدان، إخراج إسماعيل فاروق.

مسلسل “ محارب” للفنان حسن الرداد من تأليف محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل.

مسلسل “ خالد نور وولده نور خالد” للفنان كريم محمود عبد العزيز وشيكو من تأليف كريم سامي، وإخراج محمد أمين يتكون من ١٥ حلقة.

مسلسل “ كامل العدد ٢ ” للفنان

شريف سلامة والفنانة دينا الشربيني من تأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر، إخراج خالد الحلفاوي.

مسلسل “ نعمة الافوكاتو” للفنان أحمد زاهر والفنانة مي عمر من تأليف وإخراج محمد سامي.

نعمة الافوكاتو

مسلسل “ كوبرا ” للفنان محمد إمام من تأليف: أحمد أبوزيد، إخراج أحمد شفيق.