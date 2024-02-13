نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتزامن مع عيد الحب.. أبو يطرح أحدث أغانيه "كدابين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام المطرب بطرح أحدث أعماله الغنائية بمناسبة عيد الحب على موقع الفيديوهات اليوتيوب، وعلى جميع المنصات الموسيقية الرقمية، ومحطات الراديو والتي تحمل عنوان كدابين، وهي رابع أغنية من ألبومه الجديد "فارق ع الكل" الذي قرر أن يقدمه أبو خلال الفترة المقبلة، ويقدم من خلاله مجموعة متنوعة من الأغنيات.



أغنية "كدابين" من كلمات محمد شافعي، وألحان إسلام رفعت، وتوزيع موسيقى روبرت كمال، ومن إنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر.



أعمال المطرب أبو

يذكر أن أبو سبق وطرح من قبل من أغنيات الألبوم، أغنية بعنوان "إلى حد ما " كلمات أحمد حلمى، وألحان محمد عتباني، وتوزيع موسيقى رامي سمير، وأغنية "هوليلا " كلمات أبو ومحمد شافعي، وألحان د. طارق نديم، وتوزيع موسيقى هادز، وأغنية "فارق ع الكل" كلمات حسام سعيد، وألحان محمد النادي، وتوزيع موسيقى رامي سمير.

كلمات أغنية كدابين

وتقول كلمات "كدابين": بتحب مين دول كدابين.. خدت القلم طب بالشفا

الكل لما لما لقاك حزين.. سابك دي خلق مزيفة

ياللي انت كنت في حزنهم.. تزعل وتحزن قبلهم

فالفرح كنت تودهم.. واحتاجتهم كله اختفى

ياللى عشت بطيبة بتسامح وتنسى.. وأما يقسوا عليك ما بتفكرش تقسى

بكفاياك يا قلبى لو تسمح عشانى.. فوق بقى وفارق ما تديش فرصة تاني

مشتاقلهم جواك حنين.. يا قلبى مين فيهم سأل

العشرة بتهون لو سنين.. والود فى الدنيا اتقتل

دانت اللى ياما اديتلهم.. وسابوك لوحدك كلهم

خايب عشان بتحبهم.. افهم بقى وبطل هبل

ياللى عشت بطيبة بتسامح وتنسى.. وأما يقسوا عليك ما بتفكرش تقسى

بكفاياك يا قلبى لو تسمح عشانى.. فوق بقى وفارق ما تديش فرصة تاني