نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024.. آية سماحة تروج لأحدث أعمالها الدرامية الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

روجت الفنانة آية سماحة، لأحدث أعمالها الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "نور خالد وولده خالد نور"، والتي من المقرر أن يتم عرضه خلال السباق الرمضاني 2024، حيث شاركت جمهورها بالبوستر الرسمي لمسلسل من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفقت بالبوستر تعليقا قالت فيه:" نور خالد وولده خالد نور"،رمضان 2024".

وأضافت:" من المقرر أن يتم عرضه على شاشة ام بي سي مصر ومنصة شاهد".

تعليقات الجمهور على منشور آية سماحة

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات دايما جميلة جدا وجذابة، الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، وغيرها من التعليقات.

قصة مسلسل نور خالد وولده خالد نور

مسلسل نور خالد وولده خالد نور، يدور في إطار كوميدي ويُعد هذا هو التعاون الأول بين الفنان شيكو والفنان كريم محمود عبدالعزيز حيث يجسد شيكو وكريم محمود عبد العزيز دور صديقين يعملان معًا في مجال الهندسة ويواجهان العديد من المواقف الكوميدية مع زوجتيهما.

آخر أعمال آية سماحة

والجدير بالذكر آخر أعمال آية سماحة مسلسل حدث بالفعل، وحقق العمل نجاح كبير أثناء عرضه، يتكون من حلقات منفصلة كل حكاية تتكون من ثلاث حلقات، وتدور أحداثه في إطار تشويقي حول الأمراض

النفسية، وكيفية تأثيرها على حياة مصابيها، وعلى حياة المقربين منهم، كيف ممكن أن يكون أقرب الناس إليك مريضًا ومجرمًا دون علمك، والمسلسل مكون من حكايات وهي تحت الحزام، ريش أبيض، قرض شخصي ولو بعد حين.