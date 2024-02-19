نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسلات رمضان 2024.. محمد إمام يكشف عن أولى مفاجآت "كوبرا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتبقى أسابيع قليلة على بدء السباق الرمضاني لهذا العام ويوجد العديد من الأعمال الدرامية المشاركة في الموسم الرمضاني 2024 وتتنوع ما بين المسلسلات الدرامية القصيرة والمسلسلات الدرامية ذات الثلاثون حلقة.

ويشارك الفنان محمد امام في السباق الرمضاني لهذا العام بمسلسل "كوبرا " الذي ينتمي إلى نوعية المسلسلات القصيرة حيث أنه يتكون من 15 حلقة ومن المقرر أن يعرض المسلسل عبر قناة MBC مصر.

بوستر مسلسل كوبرا

محمد إمام يكشف عن أولى مفاجآت مسلسل كوبرا

وكشف الفنان محمد إمام عن أولي مفاجأت مسلسل "كوبرا" الذي يشارك به في السباق الرمضاني لهذا العام، حيث نشر صورة تجمعه بالفنان مجدي كامل من كواليس تصوير المسلسل وعلق عليها قائلًا: "أول مفاجأت مسلسل كوبرا،

سعيد اني بشتغل مع نجم كبير بحجم مجدي كامل وإنه وافق يشاركني بطولة المسلسل.. فنان قدير كل مشهد معاه مباراة تمثيل.. استنوا شيخون في رمضان إن شاء الله".

منشور محمد امام

أبطال مسلسل "كوبرا"

يشارك في بطولة مسلسل “ كوبرا ” الفنان محمد إمام والفنان علاء مرسي والفنان محسن منصور والفنان مجدي كامل. الفنان محمد أسامة ( أوس اوس) والفنان محمود عبد المغني والفنان محمد ثروت والفنان مصطفى بسيط والفنان هشام إسماعيل والفنان معتز هشام ومؤدي المهرجانات كزبرة وعدد آخر من الفنانين والفنانات.

بوستر مسلسل كوبرا

وفي السياق ذاته لأول مرة يشارك الفنان محمد إمام بالسباق الرمضاني بعمل قصير ذات ١٥ حلقة، وتداولت أنباء في الفترة الأخيرة عن إلغاء مسلسل “ كوبرا ” ولكن كان الرد الشائعات وهو طرح البوستر الرسمي لمسلسل، وأبطال العمل يقومون بترويجه.