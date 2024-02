نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوائز بافتا تعزز فرص "أوبنهايمر" في الأوسكار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت العاصمة الإنجليزية مطلع الاسبوع الجاري فعاليات حفل توزيع جوائز بافتا البريطانية BAFTA 2024، الذي يحتضنه مركز ساوث بانك.

وفاز "Oppenheimer" بجوائز أفضل فيلم على أعمال سينمائية أخرى مثل "Anatomy of a Fall"، "The Holdovers"، "Killers of the Flower Moon"، و"Poor Things".

وتلقت قائمة الترشيحات لجوائز هذا العام انتقادات من بعض الأشخاص بسبب عدم ترشيح ليلي جلادستون على الرغم من أدائها المتميز والمحتمل لفوزها بجائزة أفضل ممثلة في حفل الأوسكار. وتم تجاهل ترشيح أندرو سكوت لجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "All of Us Strangers"، على الرغم من تكريم بول ميسكال وكلير فوي بترشيحهما كممثلين مساعدين.

وأثارت إحدى المفاجآت انتقادات حادة بسبب تجاهل ترشيح تيو يو، الذي لم يحظ بمعاملة عادلة في فيلم "Past Lives"، لكنه تم ترشيحه في فئة أفضل ممثل. وكانت هناك مفاجأة إيجابية بترشيح ساندرا هولر لجائزتي "Anatomy of a Fall" و"The Zone of Interest".

الانجح بين أفلام الحرب العالمية

أيضًا نجح فيلم أوبنهايمر للمخرج الكبير كريستوفر نولان في أن يصبح أعلى فيلم تحقيق للإيرادات عن الحرب العالمية الثانية في تاريخ صناعة السينما.

ووفق ديلي ميل، الفيلم تمكن من جمع إيرادات قدرت بـ 500 مليون دولار، وسط منافسة كانت قوية بشباك التذاكر حسمت في النهاية لفيلم باربي الذي تخطت إيراداته الـ 1 مليار دولار.

تفاصيل عن العمل

والفيلم الجديد Oppenheimer، هو فيلم سيرة ذاتية أمريكي قادم من كتابة وإخراج كريستوفر نولان يُفترض أن يصدر يوم 21 يوليو 2023.

وهو مقتبس من كتاب السيرة الذاتية الحاصل على جائزة «بوليتزر» المرموقة American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer.