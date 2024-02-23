نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في يوم ميلادها.. تفاصيل أزمة حنان مطاوع الصحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت اليوم الفنانة حنان مطاوع بيوم ميلادها حيث ولدت في مثل هذا اليوم 23 فبراير 1979.



من هي حنان مطاوع؟



هي حنان كرم مصطفى محمود مطاوع حنان كرم مصطفى محمود مطاوع ابنة الفنان كرم مطاوع والفنانة سهير المرشدي، تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية بدأت العمل الفني عام 2001 من خلال دور مطربة في مسلسل حديث الصباح والمساء وعملت في المسرح والتلفزيون والسينما وحتى الإذاعة

ترتبط حنان بصلة قرابة مع السيدة زينب المرشدي (خالتها) زوجة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم السابق، حيث اعلنت اليوم نعيها لخالتها التي توفت في اليابان اثر ازمة صحية.



أزمة حنان مطاوع الصحية

وأيضًا من الأمور التي قد لا يعرفها عدد من الجمهور المصري والعربي عن الفنانة حنان مطاوع هو تعرضها لوعكة صحية خطيرة أدت إلى خضوعها لعملية جراحية، وقالت حنان مطاوع عن تلك الوعكة في لقاء تلفزيوني سابق لها: قبل عملية الغدة الدرقية اتشخصت غلط، ففي الآشعة الموضوع تضخم وخد منحنى تاني واتقال حاجات ومكناش لسه روحنا لدكتور ولا لجراح، بس كنا خلاص دخلنا دوامة الوهم أنا وجوزي ومبقناش عارفين نعمل ايه، وارتبكت جدا لدرجة أني عملت مسح ذري، ودخلت في حتة تانية.

وتابعت حنان مطاوع: المرض ابتدى بضيق تنفس وصوتي لما كان يتشرخ بسبب دور برد مكانش بيرجع، يعني يقعد 4 شهور عشان يرجع، وأنا مش عارفة ليه، والحقيقة رقبتي كانت تخنت أوي، ولما روحت عملت سونار دخلوني في نفق مظلم ثم وهم، وقالولي عندك ورم، ومبقتش شايفة أي حاجة في الدنيا غير أماليا، وجوزي كان بيعيط وقولتله خلاص هو أنا كدا بموت؟!، هي كانت تجربة وحشة أوي، وتجربة المسح الذري قالولي فيها متروحيش ومتناميش جمب بنتك النهاردة، وكنت طول الوقت بحمد ربنا، وكنت متمنية أني أعيش عشان أكون معاها، وقبل ما أدخل العمليات قولت وصيتي، وأنا كاتبة وصيتي من وأنا صغيرة بس بجددها كل فترة عشان بيحصل طارئ جديد.

أبرز أعمال حنان مطاوع



2003 إوعى وشك عائشة

2007 قص ولصق ثريا

2008 الغابة برشامة

2010 هليوبوليس

2012 "حفلة منتصف الليل، وبعد الطوفان ياسمين".

2013 "القشاش، قبل الربيع".

2020 "يوم وليلة، قابل للكسر".

2001 "حديث الصباح والمساء".

2002 "الإمبراطورلينا أميرة في عابدين، انظر حولك وابتسم".

2003 "تعالى نحلم ببكرة، شمس يوم جديد سماح، رجل الأقدار".