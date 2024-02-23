انت الأن تتابع خبر اتفرج .. رحاب الجمل تخطف الأضواء بالعباية البيضاء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خطفت الفنانة رحاب الجمل ، أنظار مستخدمي السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة الموافق 23 فبراير الجاري، في أحدث ظهور لها، من كواليس مسلسلها الجديد الذي سيتم عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم

وشاركت رحاب الجمل بمشاركة مجموعة من الصور الجديدة لها على الحساب الرسمي لها بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور انستجرام ، حيث ظهرت عباءة مطرزة باللون الابيض، ما عكس أنوثتها وأبرز رشاقتها وقوامها الممشوق.

إطلالة رحاب الجمل