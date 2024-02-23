انت الأن تتابع خبر اتفرج .. رحاب الجمل تخطف الأضواء بالعباية البيضاء والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - خطفت الفنانة رحاب الجمل ، أنظار مستخدمي السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة الموافق 23 فبراير الجاري، في أحدث ظهور لها، من كواليس مسلسلها الجديد الذي سيتم عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم
وشاركت رحاب الجمل بمشاركة مجموعة من الصور الجديدة لها على الحساب الرسمي لها بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور انستجرام ، حيث ظهرت عباءة مطرزة باللون الابيض، ما عكس أنوثتها وأبرز رشاقتها وقوامها الممشوق.
إطلالة رحاب الجمل
- وفي الناحية الجمالية فقد اعتمدت رحاب الجمل علي الظهور بشكل ملفت مناسب لاطلالاتها عبر مكياج من الألوان الهادئة ما تناسب مع لون بشرتها و رسمة وجهها مع خصلات شعرها الأشقر الأنسيابي المنسدله على كتفيها، بالإضافة إلي أنها استخدمت تارت أحمر الشفاه الذي يبرز جمال انوثتها.
- يذكر أن أخر أعمال الفنانة رحاب الجمل هو مسلسل صدفة وهو بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، عصام السقا، ميار الغيطي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، وعدد آخر من الفنانين وإنتاج شركة فينتدج ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.