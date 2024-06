القاهرة - محمد ابراهيم - شهد مسرح دولبي بهوليوود الفعاليات الرسمية لحفل جوائز الأوسكار، بدورتها رقم 96 لعام 2024.

وأعلنت الصفحة الرسمية لحفل الجوائز على منصة "إكس"- تويتر سابقا، عن حصد فيلم The Wonderful Story of Henry Sugar لجائزة أفضل " فيلم لايف أكشن " للعام.

وكان ضمن المرشحين لفئة الجوائز نفسها، كل من فيلم The After، وفيلم Invincible، وفيلم Night of Fortune، وفيلم Red، White and Blue، وفيلم The Wonderful Story of Henry Sugar.