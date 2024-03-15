نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأحد: أنطلاق فعاليات البرنامج الرمضاني لصندوق التنمية الثقافية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، يبدأ قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الفنان الدكتور وليد قانوش أولى فعاليات البرنامج الثقافي والفني لشهر رمضان المعظم، ١٤٤٥، بمركز إبداع قبة الغوري في التاسعة مساء الأحد 7 رمضان الموافق ١٧ مارس الجاري.

و حيث يقدم الفنان الكبير انتصار عبد الفتاح حفل جديد لعشاق فرقة (سماع) للإنشاد والموسيقى الروحية بالاشتراك مع فرقة الحور، حيث تقدم الفرقة باقة متنوعة من أجمل الأناشيد الدينية والمدائح النبوية احتفالا بشهر رمضان.

و جدير بالذكر أن البرنامج الثقافي والفني لشهر رمضان ١٤٤٥ يحتوى على باقة من الحفلات المتنوعة لكبار الفنانين أبرزهم الفنان وائل الفشني، علي الهلباوي، منال محي الدين، عامر التوني.. ويستمر بمختلف مراكز الإبداع حتى يوم ٢١ رمضان.