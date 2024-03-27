القنوات الناقلة للحلقة السابعة عشر من مسلسل صدفة

القاهرة - محمد ابراهيم - يتنتظر الجمهور الحلقة السابعة عشر من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، الذي يعرض علي شاشة الحياة، ستكشف الحلقة العديد من المفاجآت، بعد عودة «صدفة» ريهام حجاج إلى منزلها، رفقة شقيقتها «فرح» نور إيهاب، وجمعهما نقاش طويل، وعند وصول صدفة وشقيقتها للمنزل، وجدت رجال رشدي الشامي، يسيطرون على شقيقتها «حنان» وزوجها، ويحاولون الإمساك بها، إلا أن صدفة حاولت غلق الباب سريعًا حيث هربت صدفة مسرعة من شقتها بعدما وجدت رجالا أغراب يقيدون أختها وأبناءها، ولم تجد ملجأ سوى منزل جارتهم نوجة، وبالفعل دخلت عندها وأثناء حديثها في الهاتف اكتشفت وجود صاصا عندها في الشقة، يتفق جلال مع رجل من رجاله، ليذهب لصدفة ويجبرها علي توقيع ملف عبارة عن تنازل عن أملاك جلال التي كتبها لها بعد زواجه منها، وبالفعل ذهب وقام بتقييد كل من في المنزل حتي ظهرت صدفة بصحبة أختها فرح، وبمجرد ما فتحت الباب ووجدتهم أغلقت الباب على الفور وهربت.

القنوات الناقلة لمسلسل صدفة

تعرض الحلقة السابعة عشر من مسلسل "صدفة" على قنوات الشركة المتحدة في الأوقات التالية: قناة الحياة، قناة cbc، قناة dmc بالإضافة إلى ذلك، يمكن متابعة المسلسل عبر منصة watch it للبث المباشر ومتابعته في أي وقت ومن أي مكان.

قصة مسلسل صدفة

كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم، تدور أحداث مسلسل "صدفة" في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، حيث تجد نفسها عن طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر "فؤاد مهران"، وتتوالى الأحداث الشيقة التي تتعرض لها.

أبطال مسلسل صدفة

يعد مسلسل "صدفة" التعاون الثالث بين ريهام حجاج والمخرج سامح عبد العزيز بعد مسلسل (يوتيرن) رمضان قبل الماضي، ومسلسل (جميلة) في رمضان الماضي، والتعاون الرابع مع المؤلف أيمن سلامة الذي بدأت التعاون معه في مسلسل (لما كنا صغيرين، يوتيرين، جميلة)، ويشارك في بطولة مسلسل "صدفة" خالد الصاوي وسلوى خطاب ورشدي الشامي وميار الغيطي ورباب ممتاز وفراس سعيد وعصام السقا ونور إيهاب وعدد من الوجوه الشابة الجديدة.

البرومو التشويقى لـ مسلسل صدفة

ويذكر ان قناة ON، سبق وكشفت عن البرومو التشويقى لـ مسلسل صدفة، بطولة النجمة ريهام حجاج، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024 على شاشات المتحدة، وظهرت ريهام حجاج بشكل مختلف حيث ظهرت في بعض المشاهد بشكل كوميدى بجانب الخط الدرامي للمسلسل.