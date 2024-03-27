قبل عرضها بساعات قليلة.. موعد عرض الحلقة الثانية من مسلسل رحيل

القاهرة - محمد ابراهيم - ساعات قليله على موعد عرض الحلقة الثانية من مسلسل رحيل، يبدأ عرضه كونه من مسلسلات النصف الثاني من الشهر الكريم، ويعرض حصريا على قناة "أبو ظبي" في تمام الثامنة مساء، وسيكون متاحا عبر منصة ADtv.

موعد عرض الحلقة الثانية من مسلسل رحيل

يعرض مسلسل رحيل 9:00 مساءً بتوقيت مصر، والعاشرة بتوقيت السعودية، ويبث المسلسل في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات، على شاشة أبو ظبي دراما في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر، على منصة ADtv قبل ساعة من عرضه على شاشة أبو ظبي.

الحلقة الاولى من مسلسل رحيل



بدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل رحيل، بمناداة والد رحيل على ابنته، لتناول وجبة الفطور سويا وتخبره أنها سوف تنزل الورشة، تأتي نديمة مسرعة عندما سمعت الباب يطرق بشدة فتقول إبراهيم أن يفتح الباب فقال لها إنه لن يفتح الباب لأنه يعلم إنه ا ابنته سعاد هي من تطرق ولا يريد أن يفتح لها الباب لأنها تزوره من وراء زوجها، وترجت سعاد والدها أن يسامحها وأنها لا تريد أن تخرب بيتها بنفسها، ويظهر صلاح الخواجة الذي يقدم دور محام، ووالده يسأله عن قضية ضرائب المعلم شديد ليقول له إنه أجل له الغرامة الثلث، فيسأله عن موعد ذهابه للتقدم للرحيل وأنه يريد أن يذهب لكي يخطبها ويؤكد عليه أنه لن يتزوج إلا رحيل، صلاح طلب من رحيل التحدث معها في أمر ضرورى، وقال لها أن تأتي للمكان الخاص بهما للضرورة، فتذهب رحيل لمقابلته، ويحدثها أنه يريد معاد من والدها لأنه يريد أن يطلب يدها، ويقطع طريق رحيل بدر شديد، لأنه ما زال يحبها منذ الطفولة ويريد أن يتزوجها لكنها ترفض، وتقول إنها لا تحبه ويجب أن يحترم زوجته وابنه.

تفاصيل مسلسل رحيل

وتقدم ياسمين صبري شخصية "رحيل" وهي فتاة تعمل مع والدها في النجارة وتتحمل مسئوليات وتواجه كبار السوق، وتدور الأحداث حول "رحيل" التي تنقلب حياتها رأسا على عقب بعد اتهامها في قضية قتل، لتخرج من السجن تواجه غضب الانتقام وشبح الموت على يد أبناء القتيل، ماذا ستختار العيش والمواجهة أم الابتعاد والرحيل، واي ثمن ستدفع لاختياراتها، ويشارك في بطولة مسلسل رحيل كل من: ياسمبن صبري، محمد كيلاني، أحمد بدير، أحمد صلاح حسني، محمد مهران، ومي القاضي، ولبنى ونس، وحازم سمير وآخرين، من تأليف محمد عبد المعطي، إخراج محمد عبد السلام.

