السرطان يكشف عن 'صدمة' تقلب حياة آسر ياسين رأسًا على عقب.. ملخص الحلقة 2 من دون سابق إنذار

القاهرة - محمد ابراهيم -



عُرضت منذ قليل الحلقة الثانية من مسلسل دون سابق إنذار وشهدت الحلقة تطور كبير بالأحداث وانتهت بصدمة كبيرة ستغير مجرى الأحداث في الحلقات الأخرى.

وبدأت أحداث الحلقة من مدينة القاهرة لعام 2016، مع مشهد لعائشة بن أحمد (ليلى) تعرف من خلاله حملها وتذهب لتخبر زوجها آسر ياسين (مروان) بذلك ثم تنهار من البكاء بسبب عدم استعدادها لهذه الخطوة لكنه يطمنها.

يحصل آسر ياسين (مروان ) على نتيجة التحليل ويخبر ليلى وزوجة شقيقه بأن هناك عدم تطابق بين عينة ابنه وابن شقيقه مما يثير لديه الشكوك.

صدمة من نتيجة تحليل DNA

يأخد آسر ياسين (مروان ) خصله من شعر ابنه وهو بالمستشفى ليقوم بعمل تحليل DNA، وينصدم عندما تؤكد نتيجة التحليل عدم التطابق مما يؤكد أن عمر ليس ابنه.

عائشة بن أحمد في مرمى الشكوك



تزداد الشكوك لدى آسر ياسين (مروان ) وهو ما يدفعه لأخذ هاتف زوجته عائشة بن أحمد (ليلى) ويكتشف محادثثات لها مع حبيبها السابق وهذا ما يجعله في صدمة ويظن أنها تخونه خاصة بعد ظهور نتيجة تحليل DNA.



تحدث مواجهة قوية بين آسر ياسين (مروان ) وعائشة بن أحمد (ليلى) يخبرها معرفته بحقيقة ماضيها، وابن عمر ليس ابنه لكنها تقترح عليه عمل التحليل مرة أخرى.

تحليل DNA ينصف عائشة بن أحمد من شكوك آسر ياسين ضدها

وبالفعل تقوم بعمل التحليل مرة أخرى لكنها لم تغير شئ، وهو ما يدفعها لعمل DNA لتتعرف على التطابق بينها وبين ابنها عمر لكن نتيجة التحاليل تخيب ظنها، تذهب إلى آسر ياسين (مروان) وتخبره أن عمر ليس ابنه ولا ابنها ليقع في صدمة كبيرة.

فريق عمل مسلسل دون سابق إنذار



وهو من إخراج هاني خليفة، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري وسمر طاهر وكريم الدليل، والمسلسل من بطولة النجم أسر ياسين وعائشة بن احمد ونهال عنبر وأحمد خالد صالح وجهاد حسام وعمر الشناوي وظهور خاص للنجمة بسمة.

قصة مسلسل دون سابق إنذار





وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي حول زوجين ينتظران مولودهما الأول، وفجأة يكتشفان مشكلة كبيرة عندما يتم نجلهما العامالسادس، وإصابته بالسرطان.

تبدأ المشكلة الحقيقة والبحث عن علاج وهو في ذلك السن، خاصة أنه يحتاج إلى عملية عاجلة لنقل عظام، ويحاولان البحث عن متبرع.

مواعيد مسلسل دون سابق إنذار



المسلسل ستكون مواعيد عرضه كالتالي على شبكة قنوات DMC وArt حكايات

Dmc: 6:30 PM

Dmc drama: 8:00 PM

Watchit: 6:30 PM

ART Hekayat: 6:30 PM