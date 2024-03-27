ملخص الحلقة السابعة عشر من مسلسل صدفة

القاهرة - محمد ابراهيم - شهدت الحلقة السابعة عشر من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج الكثير من الأحداث المثيرة، حيث ذهب علي - سليم الترك، لمنزل فرح - نور إيهاب، حتي يعطيها المخدرات التي طلبتها منه، وكشفت له فرح أنها تعرف موضوعه مع راندا وسرقة نقود أمها، وهنا يستنتج علي أن راندا هي من قامت بسرقة النقود من منزله، ولكن نفت فرح ذلك، وقالت له إن صدفة هي من قامت بسرقته، علمت هالة - سلوى خطاب، أن ابنتها فرح مع صدفة، في منزلها، ذهبت على الفور بصحبة أحد رجالها، والذي دخل عليهم وهو يرفع سلاحه، وقامت هالة بتوبيخ صدفة، وأمرتها أن تبعد عنهم وعن بناتها وحاولت أخت صدفة - رحاب الجمل، أن تلطف بينهم ولكن لم تسمح لها هالة.

القنوات الناقلة لمسلسل صدفة

تعرض الحلقة الثالثة من مسلسل "صدفة" على قنوات الشركة المتحدة في الأوقات التالية: قناة الحياة، قناة cbc، قناة dmc بالإضافة إلى ذلك، يمكن متابعة المسلسل عبر منصة watch it للبث المباشر ومتابعته في أي وقت ومن أي مكان.

قصة مسلسل صدفة

كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم، تدور أحداث مسلسل "صدفة" في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، حيث تجد نفسها عن طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر "فؤاد مهران"، وتتوالى الأحداث الشيقة التي تتعرض لها.

البرومو التشويقى لـ مسلسل صدفة

ويذكر ان قناة ON، سبق وكشفت عن البرومو التشويقى لـ مسلسل صدفة، بطولة النجمة ريهام حجاج، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024 على شاشات المتحدة، وظهرت ريهام حجاج بشكل مختلف حيث ظهرت في بعض المشاهد بشكل كوميدى بجانب الخط الدرامي للمسلسل.

مواعيد عرض مسلسل صدفة

تعرض حلقات مسلسل "صدفة" على قنوات الشركة المتحدة في الأوقات التالية: قناة الحياة: الساعة 8:15 مساءً، قناة cbc: الساعة 10:30 مساءً، قناة dmc: الساعة 1:15 بعد منتصف الليل، بالإضافة إلى ذلك، يمكن متابعة المسلسل عبر منصة watch it للبث المباشر ومتابعته في أي وقت ومن أي مكان.