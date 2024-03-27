أكمل: 'نجاحي خلى ناس كتير مش عايزاني موجود على الساحة.. ونفسي أمثل'

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف المطرب أكمل، سبب غيابه عن الساحة الفنية خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن قلبة خبرته كانت عامل كبير من عوامل غيابه.

أكمل ضيف برنامج المنسي

وقال أكمل، في لقائه مع الإعلامية إنجي هشام، في برنامج "المنسي" المذاع عبر شاشة قناة "هي": ‘سبب غيابي بداية من نجاحي الكبير أوي اللي خلى ناس كتير مش عايزاني أبقى موجود وسيبت شركة صوت الدلتا ورحت شركة جديدة مضتني عقد احتكار لمدة 5 سنين ودخلت في مشاكل وقضايا، وده مش مود غنا لكن لما كنت مرتاح وبقدم أغاني مع صوت الدلتا كنت بنجح’.

وتابع: ‘معظمنا بينتج لنفسه، يعني رامي صبري بينتج لنفسه من وقت أغنية خاصمت الشوارع، وتامر حسني بينتج لنفسه وعمرو دياب، تحكمات المنتجين ظلمت ناس كتير، فين شذى ومحمد كيلاني ولؤي’.

وأضاف: ‘أنا انتجت لنفسي ألبوم سايب علامة، قعدت أحوش من 2012 لـ 2016 وحطيت كل اللي أملكه مبلغ كبير جدًا، ومعرفتش أعمل له دعايا لأنها مش شغلتي، والميزة أن الأغاني بتنجح على مدار السنين لـ اللي بيحب أكمل وبيدور وراه’.

وعن أمنيته: ‘نفسي أمثل وده من طموحاتي الفترة اللي جاي، وخدت ورش تمثيل كتير وكنت متفوق فيها وبطلع الأول، ولما أوصل للمرحلة اللي أبقى راضي عنها في الغناء هتجه للتمثيل، علشان ميبقاش تحصيل حاصل، أنا كل المنتج’.

وبرنامج المنسي، من تقديم الإعلامية إنجي هشام على شاشة قنا هي، ويُعرض يوميًا في تمام الساعة العاشرة مساءا، طوال شهر رمضان، ويحل عدد من نجوم الفن ضيوفًا على برنامج المنسي، للحديث عن بدياتهم وتفاصيل مشوارهم وتفاصيل التحديات التي واجهتهم على مدار مشوارهم الفني.